El reconocimiento de la Unesco ralentiza la pérdida de población en el Geoparque de Granada

Presentación del estudio de la UGR sobre el Geoparque de Granada. - UGR

GRANADA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de Granada (UGR) muestra que tras el reconocimiento Unesco la pérdida de población del Geoparque de Granada se ha ralentizado y ha aumentado la actividad turística. El trabajo constata también la necesidad de reforzar la digitalización y las estrategias de fijación de habitantes.

La Universidad de Granada ha presentado en Jérez del Marquesado los resultados del informe 'Análisis Sociodemográfico, Socioeconómico y del Sector Turístico' de los municipios del Geoparque de Granada, un estudio realizado por encargo de la Dirección del Geoparque y la Diputación Provincial.

El trabajo examina la evolución del territorio tomando como referencia el periodo anterior y posterior a su declaración como Geoparque Mundial Unesco en 2020.

Sus conclusiones ofrecen una base para la planificación de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y a la cohesión territorial y apuntan a la necesidad de impulsar estrategias coordinadas entre administraciones, entidades de desarrollo territorial y agentes sociales para reforzar la fijación de población, mejorar la conectividad digital y potenciar los recursos geológicos, culturales y turísticos del Geoparque.

Según el informe, estos elementos serán determinantes para consolidar un modelo de desarrollo rural sostenible apoyado en la evidencia científica y la cooperación institucional.

Entre los principales resultados destaca la desaceleración de la pérdida de población. Mientras que entre 2017 y 2020 el territorio registró un descenso del 2,29 por ciento, entre 2021 y 2024 la reducción fue del 0,07 por ciento.

El informe relaciona esta evolución con el arraigo de la población local y con el incremento de la migración internacional, que creció un 31,5 por ciento en el periodo analizado, aunque también subraya la persistencia de desafíos asociados al envejecimiento demográfico.

En el ámbito económico, el documento refleja la importancia del sector agrario y la predominancia de pequeñas empresas y personas trabajadoras autónomas.

Asimismo, señala una mejora de la renta media, pero advierte de la continuidad de diferencias significativas entre hombres y mujeres en el mercado laboral, donde el desempleo femenino supera al masculino en 9,5 puntos porcentuales.

La investigación, liderada por las profesoras María Pilar Ibarrondo Dávila y María Carmen Pérez López, también identifica la brecha digital como uno de los principales retos para el territorio.

Según los datos analizados, la cobertura 5G alcanza el 61,6 por ciento en el Geoparque frente al 94,8 por ciento registrado en el conjunto de la provincia de Granada, una circunstancia que puede limitar las oportunidades vinculadas al teletrabajo, el emprendimiento y la atracción de nueva población.

Respecto al turismo, el informe destaca el valor de los 73 Lugares de Interés Geológico catalogados en el Geoparque de Granada y constata un aumento de las pernoctaciones del 27,72 por ciento en el último ejercicio analizado, que ha permitido elevar la estancia media hasta los 2,18 días.

El estudio señala igualmente la conveniencia de diversificar la oferta turística, especialmente en los ámbitos del turismo activo y de naturaleza, con el fin de reducir la estacionalidad y favorecer una distribución más equilibrada de los beneficios asociados a la marca Unesco.

La presentación ha reunido al presidente de la Diputación de Granada, la directora del Geoparque, representantes municipales, miembros de los Grupos de Desarrollo Rural vinculados al territorio, agentes sociales, representantes empresariales y ciudadanía interesada.