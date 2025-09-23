La Recreación de la Batalla de Bailén (Jaén) tendrá nuevo emplazamiento por desacuerdo con los dueños de los terrenos

El alcalde de Baailén, Luis Mariano Camacho, en el nuevo emplazamiento para la Recreación de la Batalla de Bailén - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Recreación de la Batalla de Bailén (Jaén) tendrá nuevo emplazamiento del 3 al 5 de octubre por no alcanzar un acuerdo con los dueños de los terrenos del Charco de la Gallina donde tradicionalmente se venía celebrando.

El alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho, ha explicado que este año la recreación se llevará a cabo en los terrenos municipales ubicados en la confluencia entre la calle Diego Cabrera y la Avenida Isabel II.

"Esta decisión ha sido forzada tras no llegar a un acuerdo con los herederos de la familia de los terrenos en los que siempre se ha desarrollado este importante evento", ha manifestado el primer edil. Al respecto, ha indicado que mientras se alcazaba un acuerdo de permuta, los propietarios han pedido al Ayuntamiento 30.000 euros para poder realizar la Recreación de la Batalla de Bailén en el Charco de la Gallina.

"Los impuestos de los bailenenses hay que gestionarlos con rigor y entendemos que es una barbaridad pagar esta cantidad cuando podemos celebrarla en otros terrenos", ha subrayado Camacho. Además, el alcalde ha puesto el acento en el valor del nuevo emplazamiento en el que se están llevando a cabo trabajos de acondicionamiento para celebrar "con seguridad y normalidad" la nueva edición de la Batalla.

"Este terreno formó parte de aquel importante episodio histórico; la retaguardia del ejército español, al mando del General Reding, se encontraba en el Parque Eduardo Carvajal, lo que es el Viviero", ha señalado el alcalde.

Por otra parte, Luis Mariano Camacho ha adelantado que desde el Ayuntamiento se ha elaborado un plan de autoprotección para vecinos y recreadores con el objetivo de garantizar la seguridad y el disfrute durante la celebración de la Recreación de la Batalla de Bailén.

En este marco, ha aconsejado a la ciudadanía "mantener las ventanas abiertas y las persianas bajadas" durante el desarrollo de este evento, y respetar el perímetro y las medidas que se adopten puntualmente para el próximo 5 de octubre.