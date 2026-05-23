Recta final en las obras para rehabilitar la iglesia de Santo Domingo de Silos, en Alcalá la Real (Jaén)

Obras de rehabilitación en la iglesia de Santo Domingo de Silos. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

Las obras para recuperar en Alcalá la Real (Jaén) la iglesia de Santo Domingo de Silos, ubicada en el denominado arrabal viejo de la Fortaleza de la Mota, se encuentran en su recta final y, una vez concluidas, se espera que pueda integrarse en la visita turística del recinto fortificado.

Así lo han indicado a Europa Press desde el Ayuntamiento alcalaíno sobre un proyecto promovido por el Instituto de Turismo de España (Turespaña) y cuya ejecución comenzó a mediados de noviembre de 2024 con un presupuesto que supera los dos millones de euros.

La intervención debe acabar "el próximo 30 de junio", después de que el plazo inicial de 14 meses se haya prorrogado debido a los efectos que el tren de borrascas de principios de año tuvo en los trabajos que se realizaban en este enclave, incluido en la parcela cedida en 2009 por el Consistorio para la construcción de un parador de turismo.

Los trabajos se centran en la actualidad en la colocación de la cubierta de la nave y altar mayor, si bien, la de la sacristía está prácticamente finalizada a falta del material traslúcido que cubrirá la estructura de madera ya instalada, según ha explicado el Ayuntamiento.

Con anterioridad, se ha llevado a cabo consolidación de muros y desmontaje de aquellos que estaban desplomados, la restauración completa de parámetros y fachadas, así como del campanario y de diferentes elementos de cantería.

También se ha realizado la excavación arqueológica en las estancias exteriores junto al muro oeste, la recuperación de la doble arcada de una de las naves y restauración de la que se conservaba. Asimismo, se está reconstruyendo la bóveda de la capilla del baptisterio, con los elementos conservados que formaban la nervadura y otros de nueva factura.

"El proyecto contempla la inclusión del templo y su zona exterior en la visita a la Fortaleza de la Mota, para ello, el Ayuntamiento está a la espera de mantener una reunión con Turespaña en la que se puedan ampliar más detalle sobre la recuperación de Santo Domingo y la inclusión en el itinerario turístico de la Fortaleza de la Mota", ha señalado el Ayuntamiento.

Además, desde la Administración local se está pendiente de ese encuentro "para conocer el futuro del monumento en relación a su conservación y mantenimiento, tanto de la iglesia como las excavaciones arqueológicas del entramado urbano existente en la parcela".

La recuperación de este templo, adjudicada a Rehabitec Almería SL, forma parte de la iniciativa del Ministerio de Industria y Turismo para la mejora de 39 paradores y la parcela del arrabal viejo de la Fortaleza de la Mota, financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tras su aprobación, el alcalde de Alcalá la Real, Marino Aguilera, expresó su "agradecimiento a la Secretaría de Estado de Turismo por haber hecho la excepción de incluir la rehabilitación de Santo Domingo de Silos en los planes de recuperación de la red de Paradores del Estado", cumpliendo el compromiso adquirido entre ambas partes en marzo de 2021.