El rector de la Universidad de Córdoba reivindica el cumplimiento del modelo de financiación en la apertura del curso

Paradela y Torralbo (centro), junto a otras autoridades, en la foto de familia tras el acto de inauguración del curso en la Universidad de Córdoba. - UCO

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos Juan XXIII del Campus Universitario de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido este miércoles el acto de apertura del curso académico 2026-27 en la UCO, en el que el rector, Manuel Torralbo, ha reivindicado el cumplimiento del modelo de financiación, a la vez que ha reclamado estabilidad financiera para preservar la autonomía universitaria

El evento ha comenzado con la investidura de 117 nuevos doctores, a la que ha seguido la lectura de la memoria del curso académico 2025-2026 por parte de la secretaria general de la institución, Carmen Jiménez, y el discurso de apertura del rector de la institución, Manuel Torralbo, tras la intervención del consejero de Universidades, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela.

El rector de la UCO ha hecho en su discurso una defensa férrea de la autonomía universitaria, una independencia que, en palabras de Torralbo, "no es un privilegio corporativo, sino una garantía que la sociedad se da a sí misma para preservar espacios en que las preguntas no tengan respuestas fijadas de antemano y las conclusiones no deban acomodarse a los intereses de quienes ejercen el poder".

En este sentido, el máximo responsable de la institución ha subrayado que "hacer política universitaria supone poder elegir, establecer prioridades y anticiparse", avisando que, "cuando ese margen se reduce la autonomía corre el riesgo de quedarse en una declaración formal y termina afectando a la capacidad de la universidad para decidir sobre su propio futuro".

FINANCIACIÓN E INCERTIDUMBRE ECONÓMICA

"La autonomía universitaria se encuentra inevitablemente con la financiación", ha puntualizado Torralbo. Por ello, el rector ha realizado un llamamiento a despejar la incertidumbre financiera que afronta la institución y aprovechar el último año de vigencia del actual modelo de financiación para sentar las bases del siguiente.

Durante su discurso de apertura, ha defendido que la suficiencia financiera constituye una condición necesaria para que la universidad pueda ejercer de forma efectiva su autonomía y planificar sus políticas académicas, investigadoras y de infraestructuras.

En este sentido, el rector ha trasladado al consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, presente en el acto, la necesidad de que el actual modelo de financiación se cumpla en su integridad. En concreto, ha reclamado que, además de garantizar la cláusula de salvaguarda, se concrete el coeficiente de actualización del capítulo II, "previsto en el modelo y que hasta el momento no se ha abordado", y se active el Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras.

Torralbo ha advertido de que la Universidad de Córdoba afronta el inicio del curso con una previsión económico-financiera marcada por la incertidumbre y ha puesto como ejemplo la evolución del peso de los gastos de personal.

"Mientras que el gasto de personal representaba en 2022 el 84,4% de los fondos recibidos a través del modelo de financiación, en 2025 se ha alcanzado ya el 95,8%", ha indicado. En esta línea, ha subrayado que "nuestra capacidad real de decidir se estrecha cuando prácticamente toda la financiación estructural está comprometida de antemano".

PROYECTOS Y NECESIDADES

El modelo de financiación está directamente relacionado, según ha explicado Torralbo, con la capacidad de la Universidad para afrontar algunas de sus principales necesidades de inversión. Entre ellas ha citado la continuación de la urbanización del Campus de Rabanales, el nuevo edificio docente del Vial Norte y la ampliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. A estas necesidades se suma, además, la mejora de los espacios de la Facultad de Filosofía y Letras, así como las inversiones en equipamiento y capacidades científicas.

En este sentido, Torralbo ha subrayado que, en varios de estos proyectos, ya existe un importante trabajo previo, con proyectos y licencias aprobadas, por lo que se trata de actuaciones pendientes de un marco financiero que permita su ejecución.

Durante su intervención, el rector ha reivindicado también el papel de la Universidad de Córdoba como institución estrechamente vinculada al desarrollo de la provincia, y ha señalado que la personalidad de la UCO se ha construido durante más de cinco décadas a partir de su relación con el territorio.

En este sentido, ha destacado el papel de los Centros de Desarrollo Territorial como "expresión de esa relación con la provincia, en la que la universidad aporta conocimiento y experiencia, y el territorio nos devuelve las preguntas y necesidades que también enriquecen nuestra manera de transferir, investigar y formar".

RETOS Y PRIORIDADES

En su discurso de apertura, Torralbo ha avanzado algunas de las prioridades de la Universidad de Córdoba para el nuevo curso. Entre ellas, ha situado la simplificación de procedimientos, la reducción de cargas innecesarias, la mejora de la coordinación académica o la adaptación de la oferta de titulaciones de la institución a las nuevas necesidades sociales y profesionales.

Además, el rector ha señalado que esta mejora debe ir acompañada del cuidado de su comunidad universitaria y del avance en bienestar, desconexión digital y prevención.