El Rectorado de la Universidad de Córdoba acoge el encuentro 'Mujeres con Futuro' con motivo del Día de la Mujer Rural

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido este martes la inauguración de la jornada 'Mujeres con Futuro', que se enmarca en el Día Internacional de la Mujer Rural y que ha sido promovido por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam), en colaboración con el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), con el objetivo de visibilizar el papel esencial de las mujeres en el ámbito rural y promover la igualdad de oportunidades en el medio agrario.

Según ha indicado la UCO en una nota, el acto ha contado con la participación de la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi; la directora de la Etsiam, María del Carmen del Campillo; el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Francisco Acosta; la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y delegada de Cultura, Patrimonio Histórico e Innovación, Blanca Torrent, y la presidenta de Fademur en Córdoba, Isabel López.

Durante su intervención, Pinzi ha destacado la importancia de poner en valor a las mujeres rurales y ha resaltado que "la Universidad de Córdoba prefiere hablar de mujeres rurales en toda su diversidad, porque no existe una sola manera de serlo". Además, ha subrayado que "hablar de mujeres rurales es hablar de conocimiento, innovación, resiliencia y compromiso con la tierra; la Universidad y, en particular, la Etsiam mantiene desde siempre una estrecha relación con el mundo rural, formando generaciones comprometidas con la innovación agroalimentaria, la sostenibilidad y la igualdad".

Por su parte, María Carmen del Campillo ha afirmado que "el objetivo de este encuentro es celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural y poner en valor el trabajo y la implicación de las mujeres en el mundo rural". Además, ha agregado que "desde la Universidad queremos subrayar el papel fundamental de la formación para que las mujeres del ámbito rural puedan emprender, innovar y acceder a más oportunidades".

El delegado de la Junta, Francisco Acosta, ha indicado que "este foro es muy importante para visibilizar el papel de la mujer en el sector agrícola y en el mundo rural", y ha resaltado que "desde la Junta de Andalucía se está apoyando firmemente el incremento de la presencia de la mujer, no solo en el ámbito laboral, sino también en los órganos de decisión de cooperativas, centros directivos y empresas agroalimentarias".

Por su parte, la teniente de alcalde, Blanca Torrent, ha subrayado la relevancia de impulsar este tipo de foros y agradeció la colaboración de la Universidad, señalando que "Córdoba Capital también tiene mucho que decir en cuanto a mujer rural, donde nuestras políticas estratégicas buscan arraigar el trabajo del campo, no solo como mujeres con futuro, sino como mujeres de futuro".

La presidenta de Fademur en Córdoba, Isabel López, ha destacado la participación de mujeres de distintos municipios en esta jornada y ha afirmado que "el medio rural es fundamental y la mujer y los jóvenes juegan un papel clave en su desarrollo". "Queremos que las mujeres participen, emprendan y mantengan vivos nuestros pueblos, y para ello es fundamental generar ilusión, optimismo y contar con el apoyo de las instituciones", ha subrayado.

La profesora Mamen Cuéllar, del Departamento de Ciencias Sociales y directora de Cooperación y Solidaridad de la UCO, ha pronunciado la ponencia inaugural, titulada 'Mujeres y ruralidad: un futuro con raíces', en la que ha puesto en valor la importancia de reconocer el papel estratégico que desempeñan las mujeres en la sostenibilidad económica, social y ambiental del entorno rural.