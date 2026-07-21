Rectores trasladan a Paradela su "gran preocupación por la situación financiera" de las universidades públicas andaluzas

Archivo - El presidente de AUPA y rector de la UPO, Francisco Oliva, en la comisión parlamentaria de la LUPA. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de las Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) ha trasladado al nuevo consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, su "gran preocupación" por la "situación financiera" de dichas instituciones, y han advertido de que, según sus estimaciones, "el déficit proyectado para el año 2026 superará ampliamente al del 2025 si no se adopta una solución urgente por parte del Gobierno andaluz".

Así se recoge en un comunicado difundido este martes por la AUPA en el que se subraya que, "desde el año 2024, las universidades públicas de Andalucía" vienen "advirtiendo de las graves consecuencias que conllevaría el reiterado incumplimiento del modelo de financiación aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta".

Al hilo, llaman la atención acerca de que "el cierre del ejercicio económico 2025 ha arrojado un déficit ajustado en el sistema de -44 millones de euros", que han tildado de "alarmante" y que, en opinión de los rectores, "pone de manifiesto que, en la actualidad", las referidas universidades reciben "ingresos muy por debajo" de sus "gastos estructurales".

Esto "se traduce no solo en la creciente dificultad para acometer proyectos estratégicos y de futuro, sino que, de cronificarse dicha situación, se pone en cuestión incluso lo más básico, que son los pagos relacionados con el personal", advierte la asociación de universidades públicas andaluzas.

De esta manera, y tras avisar de que estiman que "el déficit proyectado para el año 2026 superará ampliamente al del 2025 si no se adopta una solución urgente por parte del Gobierno andaluz", los rectores explican en este comunicado que "los equipos de gobierno" de las universidades que dirigen "ya están trabajando intensamente con las consejerías de Universidad, Industria, Energía e Innovación, y Economía, Hacienda y Fondos Europeos, a través de una Comisión Técnica, para abordar este escenario con actuaciones de calado y, sobre todo, duraderas".

Por último, y "tras la primera reunión institucional" entre el nuevo consejero, Jorge Paradela, y el portavoz de las universidades públicas andaluzas y rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Francisco Oliva, desde la AUPA indican que confían "en una pronta resolución de la crisis de infrafinanciación del sistema", y valoran "positivamente la mano tendida y la proactividad en la búsqueda de soluciones definitivas".