Recuperados 84.700 euros estafados a una empresa de Granada mediante el método 'man in the middle'

Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Berdumu', ha puesto a disposición judicial a tres personas de entre 19 y 36 años como presuntos autores de un delito de estafa mediante el método conocido como 'man in the middle' gracias al cual habrían estafado 84.700 euros --recuperados ahora por el cuerpo armado-- a una empresa asentada en la provincia de Granada.

La investigación, desarrollada por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Granada, se inició tras la denuncia presentada en agosto de 2025 por una empresa de Villanueva Mesía (Granada), que había sido víctima de una estafa de 84.700 euros mediante la manipulación de una factura.

El método 'man in the middle' consiste en interceptar la comunicación entre una empresa y su proveedor y manipular una factura legítima, sustituyendo el número de cuenta original por otro controlado por los autores. De este modo, la empresa efectuó el pago sin advertir la alteración de la cuenta bancaria.

Tras el análisis de los movimientos financieros, los agentes investigadores comprobaron que la cuenta receptora estaba a nombre de una mujer residente en Málaga, que presuntamente actuó como cooperadora necesaria y fue utilizada para canalizar los fondos procedentes de la estafa.

La rápida actuación del EDITE permitió bloquear de inmediato dicha cuenta antes de que el dinero fuera transferido a otros destinos, haciendo posible la recuperación íntegra del importe defraudado.

Asimismo, fueron identificados dos varones, uno residente en Málaga y otro en Madrid, como presuntos autores de estafa por su intervención en la captación de personas dispuestas a vender o ceder sus cuentas bancarias para facilitar la recepción del dinero procedente de este tipo de fraudes.

Una vez localizados los tres presuntos autores, se procedió a la finalización de las diligencias y a la puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad granadina de Loja. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.