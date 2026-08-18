La red sísmica de Andalucía registra 1.214 eventos, con diez de magnitud entre 3 y 5 hasta este martes

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La investigadora del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos de la Universidad de Granada (UGR) Mercedes Feriche ha informado de que se han registrado en la red sísmica de Andalucía 1.214 eventos hasta las 11,30 horas de este martes, de los cuales cinco tienen una magnitud entre 3 y 3,9 y otros cinco tienen una magnitud entre 4 y 5 Mw.

Según ha informado la experta a Europa Press, "se han producido daños, pero ya no se sabe si los daños que se han producido hoy son consecuencia de estos terremotos propiamente dichos o son consecuencia de lo que había desprendido o soltado el terremoto del sábado pasado".

En este sentido, ha comentado que los cuatro terremotos de magnitud superior a 4 Mw "pueden formar parte de la serie sísmica que empezó el sábado y tratarse de réplicas del terremoto principal del otro día, o bien puede tratarse de otra falla adyacente que se ha activado como consecuencia de la relajación de la falla que se movió el otro día".

No obstante, ha aseverado que "eso a ciencia cierta no se sabe hoy, ni se sabrá hasta que no haya terminado la serie y se hayan analizado todos los eventos ocurridos, grandes y pequeños". "Entonces, a lo mejor podremos asociarlo a una falla en concreto o a varias fallas, si es el caso", ha apostillado Feriche.