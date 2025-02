Refuerzo de Guardia Civil en Bailén (Jaén) para garantizar la seguridad tras altercados ligados a intentos de ocupación

BAILÉN (JAÉN), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha dispuesto el "refuerzo" de su presencia en Bailén (Jaén) con el objetivo de garantizar la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía tras los recientes altercados vinculados a intentos de ocupación de viviendas.

Hubo varios durante el pasado fin de semana y la situación se repitió el lunes, cuando dos personas fueron detenidas tras supuestamente intentar atropellar a vecinos que habían estado presentes en el intento fallido de ocupación de una casa. En el enfrentamiento, uno de los vecinos resultó herido de carácter leve tras ser agredido por los arrestados.

Estos hechos han originado un clima de tensión en la localidad, donde este sábado está prevista una manifestación convocada por la Asociación de Vecinos Entrejardines. Con el lema 'Por un Bailén más seguro. Contra la delincuecia y la ocupación', saldrá a las 17,00 horas desde el Paseo de las Palmeras.

En este contexto, se ha celebrado este viernes una Junta Local de Seguridad Ciudadana urgente que ha contado con el alcalde, Luis Mariano Camacho, y el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, además de mandos de la Policía Local y el Instituto Armado, entre otros.

"Los hechos que acontecieron el pasado lunes han puesto la piel de gallina a todos los bailenenses y ha generado un miedo en la población y un hartazgo que es el que nos preocupa", ha afirmado el regidor, no sin apuntar que "Bailén es una ciudad segura".

No obstante, "estos hechos puntuales pueden generar una situación en la población que no es nada buena, que se aliente a resolver un problema de una manera que no sea el que se tiene que hacer", de ahí que en la reunión haya pedido "reforzar el número de guardias civiles".

PREVENCIÓN

Camacho, que ha aludido a la previsión trasladada por el subdelegado para que "en los próximos meses que vaya incrementando el número de efectivos", ha señalado también la necesidad de "ese refuerzo que evite el problema" en "los momentos puntuales" en los que "está habiendo un problema o habiendo ocupación o habiendo de orden público".

Se trata de prevenir "antes de que pueda pasar lo que pasó el pasado lunes". "Estuvimos viendo todo el fin de semana que podía pasar, que estaban intentando la ocupación y encima que fuera de forma violenta. Ese ha sido nuestro trabajo, esa ha sido nuestra petición y, en plena coordinación Policía y Guardia Civil, espero que sea una realidad y cualquier problema que podamos tener que podamos acceder a este refuerzo", ha dicho.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno ha valorado el "espacio de diálogo y colaboración esencial" que se ha establecido "para abordar de manera integral y preventiva la situación, yendo de la mano de todas las administraciones e instituciones". Al hilo, ha valorado también la "excelente coordinación" que hay en la localidad entre ambos cuerpos.

Ha declarado que la ciudadanía de Bailén "va a tener todas las respuestas necesarias por parte de la Guardia Civil para evitar y para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos". Unos sucesos que "tocan la tranquilidad y la seguridad de la gente, que son los valores más importantes que hay que mantener para que la convivencia sea posible".

En este sentido, Fernández ha informado de que la Guardia Civil ha incrementado su presencia en el municipio y ha establecido "medidas para garantizar y reforzar la seguridad de los vecinos y vecinas ante unos hechos puntuales, que han generado una sensación de inseguridad lógica en la población".

Junto a este "tema urgente" que conlleva "urgencia" en la respuesta, ha afirmado que "el tema estructural" de aumento de agentes de forma permanente se seguirá analizando. "Lleva su procedimiento de ampliación de plantillas y, a partir de ahí, se tendrán en cuenta las valoraciones de la escala de mando y de la Comandancia que son los que conocen cien por cien la situación de la provincia", ha comentado.

CALMA

El subdelegado también ha puesto de relieve que, a pesar de los últimos hechos ocurridos y como recogen las estadísticas, "Bailén es una ciudad segura y con un porcentaje de resolución de delitos que supera el 50 por ciento". De ahí que haya hecho un llamamiento a la ciudadanía a que mantengan la calma y confíen en los agentes de Guardia Civil y Policía Local.

Asimismo, ha solicitado colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo para la adopción de medidas básicas de seguridad. De este modo, es importante que los vecinos que alerten a la Guardia Civil en el caso de que observen cualquier movimiento sospechoso en el municipio, llamando al 062.

Finalmente, Fernández ha expresado el compromiso firme del Gobierno de España con la seguridad, que se ha traducido en un incremento continuado en la oferta de empleo público de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Después de años de anteriores gobiernos sin apenas oferta de empleo público, hemos reforzado estas convocatorias con un impacto considerable, y positivo, en la provincia, tras la aprobación de la última oferta pública de empleo para la Guardia Civil, con un total de 2.798 plaza", ha indicado.