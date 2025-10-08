Refuerzos de Policía Nacional, local y Guardia Civil para velar por la seguridad en los nueve días de feria en Jaén

JAÉN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria de San Lucas, la última del calendario andaluz en cuanto a capitales de provincia, contará del 10 al 19 de octubre con un refuerzo en servicios de Policía Nacional, Local y Guardia Civil para velar por la seguridad en sus nueve días de celebración.

En la Junta Local de Seguridad celebrada para ultimar el dispositivo, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha informado del incremento de servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con respecto al pasado año 2024.

En concreto, "habrá un amplio dispositivo de la Policía Nacional que alcanzará unos 750 servicios, incrementándose con respecto al año anterior, para velar por la seguridad de la capital jiennense durante estos días de celebración".

"Se trata de una feria larga que conlleva un esfuerzo importante, por lo que se ha articulado un plan con el fin de garantizar el orden público y proteger a todas las personas que participan en este importante evento", ha dicho Fernández.

De esta forma, habrá agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), y del Grupo Operativo de Respuesta de Jaén y Linares (GOR), así como unidades antidron, que reforzarán el operativo diseñado por la Comisaría para tener más presencia en el recinto ferial y en el resto del casco urbano, especialmente en los días de más afluencia que se contará con refuerzos procedentes de Granada y Málaga. En total, Policía Nacional prestará 750 servicios durante la feria.

Por su parte, la Guardia Civil también ha programado un dispositivo especial en el que se realizarán unos 250 servicios durante la Feria de San Lucas. Participarán agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), para ejercer una función disuasoria, y también habrá controles de la Agrupación de Tráfico.

Del mismo modo, las patrullas de servicio incrementarán su presencia en las zonas residenciales cercanas a Jaén que pertenecen a la demarcación territorial de la Comandancia, "que pueden quedarse más desprotegidas debido a que sus habitantes se desplazan a la ciudad".

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha señalado que el dispositivo cuenta también con un refuerzo del cuerpo de Policía Local para alcanzar los más de 1.200 servicios. Además, se reforzará el servicio de Bomberos en la Feria con dos retenes de Bomberos ubicados en el propio Recinto Ferial a los que prestarán apoyo voluntarios de Protección Civil.

Millán ha apelado a la ciudadanía a respetar la normativa para así contribuir a "una feria más segura en la que todos y todas podamos disfrutar". "Seamos cautos a la hora de visitar la feria, evitemos el botellón porque su celebración puede ser un riesgo para la seguridad en general y hagamos uso de los aparcamientos públicos que suponen, además, zonas seguras y evitan incidentes", ha dicho el alcalde.

Además, en materia de movilidad, se va a llevar a cabo un despliegue especial del transporte público para conectar el ferial con los diferentes barrios de Jaén, del Puente Tablas e incluso de Las Infantas con el objetivo de que "con una ampliación de horarios considerable pueda atender toda la demanda que pueda haber".

Desde el Gobierno andaluz, su delegado en Jaén, Jesús Estrella, ha subrayado la importancia de "garantizar que la Feria de San Lucas sea una feria segura, donde todos los servicios públicos funcionen con garantías".

Desde la Junta se van a reforzar los servicios de emergencias "al objeto de tener la capacidad necesaria para ofrecer una pronta respuesta ante cualquier incidente". En este sentido, se está impulsando un plan específico que "centralice todas las incidencias y coordine todos los operativos implicados a la hora de intervenir en caso de cualquier incidente".

Igualmente, se aumentará la colaboración con el Ayuntamiento jiennense a través del centro de transmisiones, que garantiza las comunicaciones durante esta feria. Por otro lado, la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía estará integrada en el operativo de la Policía Nacional con patrullas uniformadas, participando en el control de venta de alcohol en establecimientos públicos, así como en la autorización y tramitación de los festejos taurinos.

En materia de Salud, la Junta de Andalucía colabora con el Ayuntamiento de la capital a través de la participación del 061 en el dispositivo sanitario articulado desde el ente local. Además, el delegado del Gobierno ha mostrado la disposición "de todos los servicios de Urgencias, tanto del Hospital Universitario de Jaén como del Distrito Sanitario en caso de que suceda cualquier emergencia".

En cuanto a movilidad, Estrella ha abogado por el uso del transporte público al objeto de "minimizar problemas desde el punto de vista de la seguridad vial y también de aparcamientos". Por este motivo, la Junta está articulando un plan especial que propicie un mayor número de servicios en los autobuses del Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Jaén, con una ampliación de horarios prevista hasta las 4,00 horas y procurando "la mejor comunicación entre los municipios y el ferial al objeto de garantizar la mejor movilidad".

En la pasada Feria de San Lucas se contabilizaron cerca de 7.000 viajes a través de este servicio del Gobierno andaluz entre la capital y los municipios del área metropolitana de Jaén.