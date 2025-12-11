Registrado un terremoto de magnitud 2,5 con epicentro en Dílar (Granada)

Imagen del lugar donde se ha registrado el seísmo. - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

GRANADA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 2,5 a última hora de este jueves, 11 de diciembre, con epicentro en la localidad granadina de Dílar sin que haya constancia de daños personales o materiales.

Según la información consultada por Europa Press en la web oficial del ING, el seísmo se ha producido a las 22,33 horas y se ha localizado a cero kilómetros de profundidad.