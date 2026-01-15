Rego aboga por reconocer la "violencia institucional" al reformar la ley de protección de la infancia

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una entrevista en la Cadena SER Andalucía. - CADENA SER ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este jueves que "hay que reorientar la Justicia para que tenga una perspectiva de infancia muchísimo mayor" que la que tiene hasta ahora, así como que hay que introducir en la ley de protección de la infancia el concepto de "violencia institucional".

Son cuestiones que la ministra ha abordado en una entrevista que se emite este jueves, 15 de enero, en 'La Ventana Andalucía' de la Cadena SER, recogida por Europa Press, en la que se ha referido al proyecto en el que trabaja su ministerio para ampliar la Ley de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Preguntada por el caso de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que fue condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017, y objeto de un indulto parcial por parte del Gobierno de España, la ministra ha comentado que entre los aspectos que quiere reformar en torno a dicha ley figura el de que "hay que escuchar a los niños independientemente de la edad que tengan".

En esa línea, ha garantizado que el Gobierno va a "eliminar esa brecha de edad" que existe para "que los niños sean escuchados a partir de los 12 años, porque hay procedimientos garantistas para que tengan veracidad los testimonios, y a través de acompañamiento técnico se puedan plantear testimonios de la infancia".

"Creemos que hay que reorientar la Justicia para que tenga una perspectiva de infancia muchísimo mayor, y creemos que por una cuestión de justicia tenemos que introducir la figura de la 'violencia institucional' en la ley, que es una de las propuestas que llevamos desde el Ministerio de Juventud e Infancia, y que estamos ahora mismo trabajando con el Ministerio de Justicia", ha abundado Sira Rego.

Se trata así de la posibilidad de que en la Ley de Protección de la infancia contra la violencia exista el "reconocimiento" de la "violencia institucional, porque desgraciadamente vemos muchísimos parámetros de violencia institucional contra la infancia y contra las madres protectoras en muchos de los procedimientos", ha apostillado la ministra antes de opinar que es "un tema muy preocupante que hay que resolver por la vía de la modificación de la ley".