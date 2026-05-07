Rego contrapone el modelo "de lo público" de Por Andalucía frente a "los recortes" de Moreno

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante el reparto de propaganda de Por Andalucía en el barrio de Pino Montano de Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este jueves el modelo que propone la coalición Por Andalucía "sobre los servicios públicos" frente a "los recortes" promovidos por el Gobierno de Juanma Moreno.

"Por Andalucía tiene un modelo que habla de usar los recursos públicos que existen y la financiación que existe para sostenerlo. Es lo que nos iguala, es lo que permite que la gente trabajadora de esta barriada pueda acceder en condiciones de igualdad, independientemente de su nivel de renta", ha subrayado Rego en un acto de campaña de la coalición en el mercado de abastos del barrio de Pino Montano de Sevilla.

La ministra ha criticado la gestión de Moreno al frente de la Junta de Andalucía, al que ha señalado por "engorgar las cuentas a los superricos, no promover vivienda pública y recortar en sanidad".

De cara a las elecciones del 17 de mayo, Rego ha apelado a la movilización de las clases populares y los trabajadores. "Estamos convencidos de que no hay nada escrito, que se le puede dar la vuelta, que no hay nada que sea inevitable y que en este momento la gente trabajadora de Andalucía se merece un modelo diferente", ha aseverado.

La ministra tiene previsto compartir acto con el candidato de la coalición a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, el próximo 14 de mayo en Córdoba.