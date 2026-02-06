Renfe mantiene suspendidos los trenes en Andalucía salvo el AVE Madrid-Villanueva de Córdoba y el C1 de Málaga

Archivo - Estación de tren en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe mantiene cancelados a primera hora de este viernes 6 de febrero la inmensa mayoría de trenes que circulan por Andalucía como consecuencia del fuerte temporal que azota la comunidad desde hace días. Sólo mantiene el servicio del Cercanías C1 de Málaga y garantiza el trayecto del AVE entre Madrid y Villanueva de Córdoba y el servicio de Media Distancia entre Linares (Jaén) y Madrid.

Según la última actualización difundida por Renfe a las 07.15 horas, consultada por Europa Press, se mantienen suprimidos todos los servicios de Alta Velocidad con origen o destino Andalucía, excepto el AVE Madrid-Villanueva de Córdoba. Así, no circulan todos los servicios AVE Córdoba-Sevilla y Córdoba-Málaga, el Intercity Almería-Madrid, el Alvia Almería-Granada-Madrid, los servicios de bus Algeciras-Málaga y Ronda-Antequera (como servicio alternativo al Alvia desde el 20 de enero) y el Alvia Cádiz-Córdoba.

También está suprimido el Alvia Cádiz-Barcelona en el trayecto Cádiz-Linares y sólo circula entre Linares y Barcelona. Mientras el AVE Madrid-Villanueva de Córdoba va a circular con cuatro horarios por sentido, con salidas de Madrid a las 07.00, 11.00, 15.00 y 19.00 horas; y de Villanueva de Córdoba a las 9.30, 13.30, 17.28 y 21.30 horas.

MEDIA DISTANCIA Y AVANT

Renfe también mantiene suspendida la circulación de trenes Avant de Andalucía y de Media Distancia Algeciras-Antequera AV, Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba-Jaén, Huelva-Sevilla y Granada Almería y los servicios de Proximidad de Córdoba (sin alternativa de servicio por carretera). Para la conexión Huelva-Jabugo-Zafra sí se establece servicio alternativo de transporte por carretera.

Por su parte, el servicio de Media Distancia Jaén-Madrid circula con un servicio alternativo por carretera entre Jaén y Linares, mientras que entre Linares y Madrid el recorrido se realiza en tren habitual.

En la red de Cercanías continúa suspendida la circulación de los trenes de las cinco líneas de Cercanías de Sevilla, de la C1 y C1a de Cercanías de Cádiz y de la C2 de Málaga, mientras que la C1 de Málaga circula con normalidad.

Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billetes sin coste y está informando a los viajeros a través de sus canales oficiales. Igualmente, se está llevando a cabo un "monitoreo constante de la evolución de la situación meteorológica para restablecer el servicio en cuanto sea posible".