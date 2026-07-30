Renfe ofrece cerca de 1,2 millones de plazas durante la operación salida de agosto, coincidiendo con la huelga convocada

Imagen de archivo de un tren de renfe en una estación. - RENFE

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la operación salida y retorno del primer fin de semana de agosto, Renfe ofrece cerca de 1,2 millones de plazas entre el jeuves 30 de julio y el domingo 2 de agosto en Andalucía. Esta cifra incluye tanto los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Euromed, Intercity y AVE Internacional) como los de Media Distancia (Avant y Regionales).

Así, Renfe ha reforzado especialmente la conexión Andalucía-Madrid para atender la demanda estival con más de 127.400 plazas en los 344 servicios que unen Andalucía con Madrid, Cataluña y Valencia, desde este jueves 30 de julio hasta el 2 de agosto.

En la relación Madrid-Málaga, la oferta será de más de 31.400 plazas y circularán 83 trenes este fin de semana. Coincidiendo con el aumento de los desplazamientos durante el verano, Renfe reforzó el pasado 17 de julio la oferta de Alta Velocidad entre Málaga y Madrid con la incorporación de ocho trenes semanales. Esta ampliación ha supuesto un incremento del 5,8% en la programación y permite aumentar las plazas disponibles en los días de mayor demanda, especialmente los viernes y los domingos.

Además, del 4 de agosto al 9 de septiembre, circularán dos nuevas frecuencias Avlo por sentido entre Madrid y Málaga, los martes y miércoles, con "precios muy económicos".

En la conexión Madrid-Sevilla circularán 69 trenes que ofrecerán más de 26.200 plazas. Para viajar entre la capital y la Bahía de Cádiz, Renfe pondrá en circulación un total de 32 trenes con cerca de 10.200 plazas en estos cuatro días. En el caso del trayecto Madrid-Huelva, circularán 24 trenes con 6.300 plazas.

En cuanto a la oferta de plazas de los servicios de Media Distancia, Renfe ofrece más de 747.200 plazas para estos días, con el fin de garantizar los desplazamientos de menor recorrido. Por su parte, los servicios Avant superan las 142.600 plazas, lo que supone un incremento del 7,7% respecto a la operación salida del año pasado, gracias a la incorporación de más de 10.150 plazas adicionales para atender el aumento de la demanda estival.

YA ES POSIBLE VIAJAR CON PERROS DE HASTA 40 KG

Desde el 20 de julio, las familias con mascotas disponen de nuevas opciones de movilidad, ya que los perros de hasta 40 kg pueden viajar en todos los trenes de Servicios Comerciales y de Servicio Público de la compañía. La medida extiende a toda la red un modelo que se implantó con éxito en determinadas rutas de Alta Velocidad desde 2022.

Renfe es la única operadora ferroviaria en España que permite el transporte de perros de hasta 40 kg a todos los destinos y consolida su compromiso con una movilidad más inclusiva, adaptada a las necesidades actuales de los viajeros. Esta iniciativa favorece la convivencia entre el bienestar animal y el confort del conjunto de los clientes.

Además de poder viajar con perros de hasta 40 kg en todos los trayectos, este nuevo modelo también permite acceder al tren desde cualquier parada intermedia, no solo desde el origen del viaje. Se admite un máximo de dos perros de hasta 40 kg por tren, ubicados en el coche "pet friendly". Asimismo, Renfe simplifica el proceso de compra y la documentación que debe presentarse en los controles de acceso de los trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Avant y Media Distancia.

Los billetes están disponibles en la web y la App de Renfe, así como en agencias presenciales y virtuales. Una huella de perro identificará los trenes que permiten viajar con mascotas sin transportín. El viajero deberá adquirir su billete y el complemento para perros de hasta 40 kg, y el sistema asignará automáticamente dos asientos contiguos.

El complemento para el viaje del perro tiene un precio de 40 euros en los servicios AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity. En los servicios Avant y Media Distancia se aplica la tarifa general correspondiente. Además, 24 horas antes de la salida, el titular de la reserva recibirá un correo electrónico con las condiciones de viaje y recomendaciones para garantizar una experiencia cómoda y segura.

SERVICIOS MINIMOS EN LA HUELGA FERROVIARIA

Además, esta operación salida coincide con la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario Intersindical para este viernes. Así, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido los servicios mínimos para el personal de la Sociedad Renfe Viajeros perteneciente a los colectivos de intervención y conducción, en todo el territorio nacional.

En relación a los trenes Cercanías, en la compañía garantiza en hora punta el 75% del servicio actual, y en el resto del día, los servicios mínimos quedan establecidos en un 50% del servicio habitual. En cuando a los trenes Media Distancia se establece una media del 65% de los servicios habituales y en la Alta Velocidad/Larga Distancia los servicios mínimos quedan fijados en un 73%.

Estos servicios mínimos garantizan la circulación de esos trenes y permiten asegurar la movilidad ferroviaria en todo el país. Los paros, de producirse, solo podrían afectar al porcentaje restante de trenes hasta completar la oferta prevista. Hay que recordar que en las dos huelgas anteriores convocadas recientemente por este sindicato minoritario la afectación fue mínima, ya que menos del 2% de la plantilla siguió la huelga, por lo que el servicio de Renfe pudo operarse con práctica normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria.