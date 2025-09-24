Renfe pone en marcha por tercer año su tren de la inversión para proyectos de innovación

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'Pitch Train', el Tren de la inversión de Renfe y Al Andalus Innovation Venture, ha alcanzado este año su tercera edición y ha confirmado que "es mucho más que un evento". "Se ha consolidado como una de las citas más originales y potentes del ecosistema emprendedor español", ha señalado Renfe. Este formato convierte un AVE de Renfe en un espacio de innovación e inversión en el que startups seleccionadas presentan sus proyectos a 300 km/h ante un grupo de inversores y corporaciones.

En esta edición, tres startups de la VI convocatoria de TrenLab, la aceleradora de Renfe, han tenido un papel protagonista en el 'Tren de la inversión', que circuló este martes entre Madrid y Sevilla, según la información facilitada por la empresa en una nota de prensa. Las tres startups son RTS (Robot Technology Solutions), que desarrolla con Renfe un piloto de asistente de IA generativa que ofrece a los viajeros información personalizada en tiempo real; Cyraco GmbH, que digitaliza las operaciones de mantenimiento con soluciones basadas en inteligencia artificial y realidad aumentada, y QCentroid, que explora el potencial de la computación cuántica para la planificación y optimización ferroviaria, reforzando además la resiliencia operativa y la ciberseguridad.

A este grupo se ha unido también Arsoft, startup de la V convocatoria de TrenLab, que está transformando la formación de maquinistas a través de experiencias inmersivas en realidad virtual, aumentada y mixta. Estas propuestas reflejan la visión de Renfe de integrar tecnologías disruptivas con impacto directo en la experiencia del viajero, la eficiencia operativa y la transformación digital del transporte.

El 'Pitch Train' también dio voz a las finalistas del vertical de movilidad de Al Andalus Innovation Venture: Eaship, ESEA Propulsion, Grasshopper Air Mobility, Drivi, Zero Labs y Ciclos Preciso, que presentaron proyectos en ámbitos como logística inteligente, sostenibilidad y energías renovables. El viaje en AVE reunió a las startups con inversores de referencia como Laura González-Estefani (The Venture City), Gonzalo Tradacete (Faraday Ventures) y Javier Sánchez (Mundi Ventures), además de corporaciones como Inerco, Acciona y Fujitsu, junto al equipo de innovación de TrenLab de Renfe.

Con iniciativas como ésta, "Renfe refuerza su papel como motor de innovación en el sector. Desde 2018, TrenLab ha acelerado 26 startups, generando contratos por valor de más de seis millones de euros y desarrollando pilotos con un alto impacto en digitalización, sostenibilidad y experiencia de cliente". El 'Pitch Train' fue la antesala de Al Andalus Innovation Venture 2025, que se celebra en Sevilla los días 24 y 25 de septiembre y que es uno de los principales foros de emprendimiento e inversión en España.