Renfe restablece la circulación de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla

Archivo - Tren AVE en imagen de archivo. - RENFE - Archivo

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha restablecido en la tarde de este domingo, 8 de febrero, la circulación entre los trenes de alta velocidad entre Sevilla y Córdoba tras suspenderla a causa de la acumulación de agua provocada por el tren de borrascas que ha azotado a ambas provincias.

Según ha indicado la operadora a través de una publicación en X (antes Twitter), se mantiene el Plan Alternativo de Transporte (PAT) por carretera entre Córdoba y la localidad cordobesa de Villanueva de Córdoba.

En otro mensaje publicado por Renfe a través de sus redes sociales, debido a las condiciones meteorológicas adversas en la región en Andalucía, los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía lo harán hasta Villanueva de Córdoba, garantizándose así el servicio de continuidad hasta Córdoba por carretera.

Asimismo, también han indicado un servicio alternativo por carretera para los trenes de Media Distancia entre Huelva-Jabugo-Zafra; Jaén-Linares y Granada-Almería.

Finalmente, la operadora ha concretado que se ha normalizado el servicio en el núcleo de Cercanías de Málaga y se ha restablecido la circulación en la línea C1 de Cercanías de Sevilla.