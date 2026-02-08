La jornada electoral está ya en marcha, con la apertura de los colegios electorales

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jornada electoral en la que se elegirán a los 67 diputados de las Cortes de Aragón, ya está en marcha. A las 9.00 horas se ha procedido a la apertura de los colegios electorales y ya han quedado constituidas la práctica totalidad de las mesas electorales, 2.207 de un total de 2.213.

Un total de 1.036.325 aragoneses están llamados a las urnas este domingo: 755.077 en la provincia de Zaragoza; 175.184 en Huesca y 106.060 en Teruel. Aragón celebra en solitario estas elecciones.

Del total de electores, 32.891 puede votar por primera vez desde las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, y 20.722 desde las elecciones al Parlamento europeo del 9 de junio de 2024.



