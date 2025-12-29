Renuncia a su acta el concejal socialista cesado en Martos (Jaén) por sus cantos machistas y sexistas

Vídeo compartido por Manuel Cortés en su cuenta de Tiktok - TIKTOK

MARTOS (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

Manuel Cortés, el edil socialista de Martos (Jaén) que ha sido cesado tras la publicación de un vídeo donde aparece entonando cánticos machistas y sexistas, ha presentado su renuncia al acta de concejal, lo que permitirá al PSOE mantener su mayoría absoluta en el consistorio.

Desde el Ayuntamiento se ha indicado a Europa Press que ha sido este lunes por la mañana cuando Manuel Cortés ha presentado su renuncia al acta de concejal del Ayuntamiento de Martos, con lo que se da luz verde al inicio de trámites con la Junta Electoral para proceder a su sustitución.

El alcalde, Emilio Torres, decidió este domingo cesar a Cortés tras la publicación del video. En un comunicado, el Ayuntamiento mostró su "profundo rechazo" a este tipo de actitudes, y anunció la retirada de sus delegaciones y competencias.

En dicho comunicado el primer edil traslada a la ciudadanía que este comportamiento "no representa ni comparte los valores de esta institución ni del equipo de Gobierno". "Rechazamos y condenamos de forma rotunda este tipo de comportamientos y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del feminismo y la dignidad de las personas", señala el alcalde.

Asimismo, el PSOE de Jaén ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario a dicho concejal por estos actos, que hace al amparo del artículo 83 de los Estatutos Federales. Además, ha solicitado que se aplique la suspensión cautelar de militancia en base al artículo 90.

Igualmente, el PSOE provincial había instado a Manuel Cortés a poner su acta de concejal a disposición del partido, algo que finalmente ha hecho con su renuncia.