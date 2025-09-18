'Los Reporteros', De Los Servicios Informativos De Canal Sur TV, Recoge Tres Galardones En El Último Año.

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa de los Servicios Informativos de Canal Sur Televisión 'Los Reporteros', con más de 35 años en antena, está de enhorabuena ya que, en el último año, desde septiembre de 2024, el espacio de reportajes en profundidad de la cadena pública andaluza, dirigido por la periodista Olga Granado, recoge tres galardones.

Por orden cronológico, según detalla RTVA en un comunicado, el primero de ellos fue el Andalucía de Periodismo, en su 39 edición, por el trabajo 'Derecho a saber', firmado por Antonio Salvador y Olga Granado. En concreto, el jurado otorgó el galardón en la modalidad de televisión a dicho reportaje, emitido el 5 de octubre de 2024.

El trabajo narra la historia de lucha que ha mantenido la familia sevillana Muela Ustaran por tratar de conocer la identidad de los integrantes del comando de ETA político-militar que el 29 de septiembre de 1980 se presentó en el domicilio --residían entonces en Vitoria-- y secuestró y asesinó de un tiro en la cabeza una hora después al cabeza de familia, José Ignacio Ustaran Ramírez. La emisión se hizo coincidir con el 44 aniversario del crimen, uno de los más de 300 casos de ETA que décadas después siguen sin resolverse.

El segundo de ellos lo ha concedido esta semana la Fundación Policía Española por el trabajo 'Medio siglo de los Tedax de la Policía Nacional', con guion de Inmaculada García. El galardón se entregará en Vigo el próximo 1 de octubre, víspera de la celebración de los ángeles custodios, patronos del Cuerpo.

Los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax), y también en amenazas nucleares, radiológica, químicas y biológicas (NROB) que cumplían 50 años la semana del 1 de febrero, en que fue emitido el reportaje, centraron el trabajo del espacio de reportajes en profundidad de la televisión pública de Andalucía. El programa visitó el campo de prácticas operativas de Linares (Jaén), donde se entrenan efectivos de toda España, y habló con el policía nacional que desactivó el coche bomba con más explosivos de ETA, hace 25 años en Sevilla. Hoy jubilado, es la primera vez que concedía una entrevista.

Por último, el fallado este jueves en Almería, el Premio Internacional de Periodismo Carmen de Burgos 'Colombine', que concede la Asociación de la Prensa almeriense.

Las periodistas Mabel Mata y Nieves Fernández firman el reportaje ganador: 'Alcaldesas por elección', emitido por 'Los Reporteros'. "En 1979, en las primeras elecciones, nueve mujeres fueron elegidas alcaldesas de sus municipios. No tenían experiencia, en muchos casos poca formación pero decidieron con valentía que podían dedicarse al servicio público y a mejorar sus respectivos pueblos. En este trabajo, fruto de un notable esfuerzo de producción periodística, cuentan sus experiencias, sus dificultades, sus logros y la determinación por conseguir una mejor sociedad", ha resumido el jurado.