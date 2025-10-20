Un repostero de Almodóvar del Río (Córdoba) gana el premio al mejor bombón en la II Semana Internacional del Cacao

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El repostero de Almodóvar del Río (Córdoba) especializado en cacao Juan Carlos Sarmiento ha obtenido este fin de semana el primer premio al Mejor Bombón de Chocolate en la II Semana Internacional del Cacao y el Chocolate 'Guadalcao 2025', que se ha celebrado en Sevilla.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Almodóvar del Río en una nota en la que ha detallado que el bombón premiado ha sido presentado con el nombre de 'Rosario de vida', que está elaborado, según el propio maestro chocolatero, con "'marshmallow' infancia, 'toffee' juventud, frutos rojos madurez y una flor que florece como la unión de la familia", a la que ha querido homenajear con esta creación.

Para concluir, desde el Consistorio han puesto de manifiesto el orgullo de que este vecino se haya alzado con dicho galardón, a la vez que ha detallado que Sarmiento desarrolla "toda su actividad repostera en Pastelerías Roldán", siendo "todo un artista a la hora de hacer dulces de gran creatividad, tanto en los ingredientes como en el emplatado".