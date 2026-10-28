Representantes políticos e institucionales andaluces guardan un minuto de silencio en San Telmo por el siniestro de Urda

Minuto de silencio en San Telmo en Sevilla tras el accidente de Urda (Toledo) - FRANCISCO J.OLMO - EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes políticos e institucionales andaluces han guardado este miércoles, 28 de octubre, a las 20,00 horas un minuto de silencio en el Palacio de San Telmo convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo), en el que al menos han fallecido 68 personas.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto con el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, además de una amplia asistencia de representantes públicos, han acudido a este acto de recuerdo ante la fachada principal del Palacio de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Han estado presentes en referencia al Gobierno andaluz la vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, junto a los consejeros de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco; de Educación, Carmen Castillo; de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López; de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz; de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela; de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, o la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez.

Han asistido la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero; acompañada por el vicepresidente del PSOE en el Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, así como el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, quienes tras el minuto de silencio se han acercado al presidente de la Junta para mantener una conversación de apenas unos segundos. También se han encontrado portavoces parlamentarios como Toni Martín (PP-A) o Javier Cortés (Vox).

En representación de la corporación municipal, han estado presentes, además del alcalde, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés; el delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, Ignacio Flores, o el primer teniente de alcalde, Juan Bueno, entre otros. Además, miembros de la oposición también se han dejado ver en el lugar, como el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz; el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Ismael Sánchez, o la portavoz de Podemos Sevilla, Susana Hornillo.

Cabe mencionar que los representantes municipales informaban de que el minuto de silencio convocado sería desplazado desde la Casa Consistorial a San Telmo debido a las obras actualmente ejecutadas en la Plaza Nueva de Sevilla.

Entre los asistentes también se han encontrado el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, o el subdelegado en Gobierno en Sevilla, Vicente Vigil-Escalera. También ha estado en este acto de recuerdo la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, o el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero.

De hecho, una multitud de viandantes se han acercado al observar la concentración de representantes públicos y, de igual forma, han mantenido este breve momento de silencio en señal de respeto.

Cabe mencionar que a las 12,00 horas el Parlamento andaluz guardaba un minuto de silencio tras decidir la Junta de Portavoces del Parlamento la suspensión del pleno previsto este miércoles y jueves por asentimiento y a propuesta de la presidenta de la institución.