Moreno decreta tres días de luto oficial en Andalucía por el accidente en Urda (Toledo): "Estamos desolados"

Archivo - La bandera de Andalucía ondea a media asta en el Palacio de San Telmo por respeto a los tres días de luto oficial decretados en la comunidad por el fallecimiento del consejero José Carlos Gómez Villamandos. Imagen de archivo. - Francis J. Cano - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decretado tres días de luto oficial en la comunidad tras el accidente entre dos trenes de la línea Madrid-Sevilla este miércoles en Urda (Toledo) que, por el momento, ha costado la vida a 64 personas.

Según ha indicado en una publicación en su cuenta oficial de 'X'. el luto ha comenzado a las 14,00 horas de este miércoles y se va a extender hasta las 14,00 horas del sábado 31 de octubre.

"Estamos desolados. Toda Andalucía está con las víctimas de este nuevo accidente ferroviario", ha expresado Moreno en redes sociales.

La Consejería andaluza de Presidencia, Sanidad y Emergencias, que dirige el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, ha movilizado recursos sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ha desplegado dos Puestos de Mando Avanzando en las estaciones de tren de Sevilla Santa Justa y Julio Anguita --de Córdoba--.

Las familias afectadas pueden solicitar información en unos teléfonos de Renfe (900 10 10 20) e Iryo (900 001 403). También pueden informarse a través del teléfono del servicio de emergencias de Castilla La Mancha, que es 900 122 112.