Repullo (PP-A) remarca la "unidad" del partido para el ciclo electoral 2027: "Vamos a ofrecer lo mejor que tenemos"

El secretario general del PP Andalucía, Antonio Repullo, durante la entrevista concedida a Europa Press. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha destacado la "unidad" de las direcciones del partido de cara al próximo ciclo electoral en 2027, con generales y municipales. Un periodo para el que la formación "sale a ganar" en un escenario en el que ha señalado la "inestabilidad" del Gobierno central y "el caos" en la organización del PSOE-A.

"Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para ofrecer lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos va a ser los mejores candidatos y los mejores programas", ha asegurado en una entrevista a Europa Press en el marco del inicio del curso político.

En esta línea, Repullo ha confirmado que durante el último trimestre del año se van a celebrar los congresos provinciales del PP para ultimar las candidaturas y programas de cara a los comicios municipales. Un proceso que será "escalonado" en las ocho provincias de la comunidad.

"En todos los congresos hay un margen de renovación, de frescura, de hablar de nuevas ideas, de nuevas personas que se incorporan siempre sumando, pero siempre desde la unidad. Si algo caracteriza al Partido Popular de Andalucía es la unidad y eso contrasta con la desunión del PSOE", ha subrayado el secretario general del PP-A.

Una comparación en la que Repullo ha alabado "el trabajo cotidiano interno" de la secretaria general y de los equipos provinciales del PP-A. "No están pendiente de a quién le quito un silla, sino para trabajar por la gente, estar cerca de nuestros vecinos", ha subrayado.

"Eso contrasta con el PSOE, que es la desunión y esa amalgama de corrientes que tienen en todas las provincias y a nivel autonómico. Si analizamos una por una las provincias, la situación que tiene el PSOE, la verdad que es el caos", ha remarcado.

El pasado julio, el Comité Electoral Nacional del PP confirmaba los candidatos del partido en las capitales de provincia. En el caso de Andalucía, repiten los cabeza de listas, que consiguieron ser alcaldes, de siete provincias. El único cambio es en Jaén con Isabel Azañón, actualmente secretaria del Consejo Social de la Universidad de Jaén, que sustituye como candidata a la alcaldía a Agustín González.

"EL CAMBIO DE GOBIERNO LE VA A VENIR BIEN A ANDALUCÍA"

Junto a las elecciones municipales del próximo mes de mayo, en el horizonte de 2027 aparece la convocatoria de los comicios generales. Repullo ha asegurado que "preferiría que fuera cuanto antes, porque creo que es lo que quiere la mayoría de los españoles".

En este sentido, ha señalado la "inestabilidad" del ejecutivo al "no poder alcanzar ninguna mayoría para temas importantes" al mismo tiempo que ha criticado las "gravísimas dificultades de comunicación con sus socios".

"El deber que tiene que tener un gobierno es presentar unos presupuestos todos los años y no lo ha hecho. Tenemos un gobierno que en el mismo seno tiene gravísimas dificultades de comunicación con sus socios, y no son capaces de ponerse de acuerdo en temas tan importantes como el de Ceuta", ha remarcado.

Ante esta situación, Repullo se muestra confiado en "un cambio de la mano de Feijóo". "España se merece un cambio y que ese cambio tiene que venir de la mano de nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Fijó, y de las políticas del PP, que tan buen resultado están dando a nivel autonómico donde gobernamos prácticamente la totalidad del país", ha destacado.

Un cambio, que a ojos del secretario general de los populares andaluces, "le va a venir muy bien" a Andalucía frente a "la parálisis y los agravios" del actual presidente, Pedro Sánchez, a la comunidad.

"TENEMOS ALCALDES QUE SON REFERENTES"

De cara a las elecciones generales y municipales, Repullo ha puesto en valor el "trabajo previo" de la organización del partido teniendo como referencia los resultados de los anteriores comicios autonómicos. "La mejor encuesta que podemos tener", como los ha calificado el secretario general de los populares andaluces.

"Sabemos perfectamente que esos datos no son extrapolables directamente a unas municipales, pero sí es verdad que nos abren un gran abanico de posibilidades y nos genera mucha ilusión poder afrontar estas municipales en esa situación", ha explicado Repullo quien ha señalado que el pasado 17 de mayo, el PP-A ganó en más de 600 municipios, mientras que actualmente cuenta con 350 alcaldías aproximadamente.

Una situación que se une, a su juicio, al descenso del PSOE-A en algunas localidades "donde son fuertes a nivel municipal". "Estamos viendo que los propios alcaldes del PSOE no han apoyado a Montero, no se creen lo que dice Montero, no se creen lo que dice Pedro Sánchez", ha aseverado.

En este sentido, ha puesto en valor "la proyección que está haciendo Juanma Moreno de su política en Andalucía" junto con el trabajo que "durante muchísimo tiempo" han realizado alcaldes del PP "que son referentes".

"No estoy hablando solamente de alcaldes de grandes capitales, sino de alcaldes de pequeños municipios que son referentes de formas de hacer las cosas y de gestionar para municipios similares y también, lógicamente, el trabajo que se están haciendo desde las diputaciones. Seis diputaciones en Andalucía gobernadas por el Partido Popular han hecho que esas provincias hayan notado ese impulso y esa forma de trabajar que tenemos desde el Partido Popular", ha remarcado.