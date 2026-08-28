Repullo (PP-A) destaca "los lazos" de Andalucía con Ceuta e insta al Gobierno "a cumplir con sus obligaciones"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, en una entrevista realizada a Europa Press. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha puesto en valor la colaboración entre Andalucía y Ceuta tras la entrada masiva de personas migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio. Unos "lazos de hermanos" que ha contrapuesto con la "inactividad" mostrada, su juicio, por el Gobierno central, a quien ha instado a "cumplir con sus obligaciones" con la ciudad autónoma y en la atención a los menores migrantes no acompañados.

"El gobierno de Sánchez ha tenido la posibilidad de solucionar ese problema de antes, porque sabían qué es lo que iba a pasar y lo que estaba pasando en Ceuta días antes de esta crisis, pero no han sido capaces", ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press.

En esta línea, Repullo ha instado al Gobierno central a "cumplir con sus obligaciones" en relación a los menores migrantes no acompañados que continúan en Ceuta. Sobre un reparto de estos menores a las comunidades autónomas, el secretario general ha indicado que "hay que cumplir la ley".

"Hay una ley que es nacional y también hay una leyes que son internacionales, a las que están todas las comunidades obligadas y también el Estado español", ha afirmado a la par que ha señalado al PSOE por "levantar cortinas de humo" con el tema.

"Lo que no podemos permitir, y no vamos a hacer, es seguidismo de esa política del PSOE de levantar siempre cortinas de humo para extraer la atención del verdadero problema que están teniendo. Las soluciones que están poniendo encima de la mesa no están sirviendo absolutamente para nada", ha remarcado.

Asimismo, Repullo ha lamentado que el Gobierno central "esté más preocupado en buscar un responsable al que echarle la culpa que en solucionar un problema que afecta a la soberanía del país". "Cuando vemos que se están peleando ahora un ministro, echándose las culpas unos al otro, después de un mes, está haciendo que el problema no se termine de solucionar", ha aseverado.

REPULLO SOBRE CEUTA: "LOS SENTIMOS COMO ANDALUCES"

En contraposición con la acción del Gobierno central, Repullo ha valorado positivamente la colaboración entre la Junta de Andalucía y el gobierno ceutí, reforzada tras la visita del presidente del ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, a la ciudad autónoma.

"Vamos a tratar a Ceuta como si fuera una provincia más de Andalucía y le vamos a prestar toda nuestra ayuda. Ayuda económica, ayuda, social y del tipo en el que necesiten, porque son nuestros hermanos", ha subrayado.

En este sentido, el secretario general de los populares andaluces ha asegurado que las medidas de colaboración entre ambas administraciones van a tener "un acompañamiento económico". Un refuerzo en el se pone el foco, ha destacado, en la "recuperación de muchos comercios de la zona".

"En estos últimos días no han podido facturar lo que facturaban en días tan claves como el verano en esta ciudad, y por tanto vamos a ayudarles", ha remarcado.

Durante su visita a Ceuta, Moreno se comprometió a "asumir los costes que haya que asumir" para promocionar a Ceuta en el ámbito turístico y empresarial. En esta línea, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, pidió un programa de "comercialización turística conjunta que incorpore a Ceuta como extensión de la Costa del Sol, Cádiz y el Campo de Gibraltar".

Asimismo, Vivas instaba a un "apoyo" a la conexión marítima con Málaga y a elaborar una agenda de encuentros en todas las provincias andaluzas para poder "presentar la realidad económica de Ceuta en sectores estratégicos, entre otras peticiones.

Unas reclamaciones que Moreno "hizo suyas" a la par que se comprometió a defender la presencia de Ceuta en el Comité de las Regiones, organismo del que el jefe del ejecutivo andaluz es vicepresidente.

Ante estos lazos de colaboración, Repullo ha destacado la labor de Vivas al frente de la ciudad autónoma. "Hemos visto cómo tienen un presidente que sí actúa como presidente, que está intentando solucionar el problema, que está pidiendo ayuda desde el primer minuto de esta situación, pero el gobierno de Sánchez ha sido incapaz, llega tarde y llega mal", ha remarcado.