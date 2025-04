Repullo (PP-A) subraya el potencial del norte de Córdoba y el trabajo para ser "motor industrial de Andalucía"

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha subrayado este jueves que en su partido y en la Junta creen en "el potencial del norte de Córdoba y trabajamos para que sea motor industrial de Andalucía", al tiempo que ha resaltado que "la política de Juanma Moreno se basa en hechos, en anticipación y en creer en Andalucía".

En una entrevista en COPE Pozoblanco, facilitada por el PP en una nota, Repullo ha aseverado que "el gobierno de Juanma Moreno ha cumplido con todas las competencias necesarias para que la línea de 400 kilovoltios llegue al norte de la provincia". "Los permisos, los informes, las autorizaciones, todo lo que correspondía a la Junta de Andalucía ya está hecho", ha remarcado, para apostillar que "ahora falta lo que depende del Gobierno de España: el presupuesto".

El popular ha defendido "con firmeza el trabajo que el Gobierno andaluz lleva realizando desde hace seis años para que esta infraestructura estratégica salga adelante". "Este proyecto lo presentamos cuando yo era delegado del Gobierno andaluz en Córdoba y fue la primera vez en más de 40 años que alguien en una administración se preocupó de verdad por el problema eléctrico en el norte de Córdoba", ha relatado, para agregar que "hasta entonces nadie había movido un dedo".

Ha lamentado que, "pese a haber solicitado en varias ocasiones la inclusión de esta infraestructura en la planificación estatal, la respuesta haya sido siempre negativa". "Ahora, después de tantos años, recibimos un anuncio en prensa sin detalles, sin presupuesto, sin plazos ni garantías", ha subrayado el número dos del PP regional, quien ve "positivo que se hable del tema, pero no podemos conformarnos con palabras, esta comarca necesita hechos".

En este sentido, ha criticado "la situación de bloqueo institucional que supone no tener Presupuestos Generales del Estado". "Tenemos un Gobierno de España, un presidente del Gobierno que incumple la Constitución no presentando unos presupuestos generales ante el Congreso, que es su obligación, y por tanto no tenemos cuentas públicas", ha señalado, para apuntar que "eso quiere decir que todos los proyectos que se tengan que incorporar no tienen una partida presupuestaria para ser ejecutados".

Al respecto, Repullo ha advertido de "las consecuencias de esta falta de previsión: Estamos hablando de una planificación que va del año 2025 al 2030". "Si ya perdemos este año y el que viene, nos vamos a comer la planificación", ha avisado, para declarar que "anuncios sin ejecución, más agravios para Andalucía y menos oportunidades para los vecinos del norte de la provincia".

El dirigente popular ha explicado que "esta línea de 400kV es clave para incorporar al Guadiato y a Los Pedroches al proceso de reindustrialización que está viviendo Andalucía". "Estamos transformando Andalucía con una industria sostenible social y medioambientalmente", ha dicho, a lo que ha agregado que "eso tiene que llegar también al norte de Córdoba", porque "esta tierra tiene talento, tiene empresas y tiene un entorno natural que se respeta y se valora". "Sólo falta la infraestructura", ha enfatizado.

"UN PROYECTO COMPARTIDO CON EL TERRITORIO"

Mientras, Repullo ha destacado el papel de la cooperativa Covap como "ejemplo de empresa que ha sabido crecer en condiciones complicadas". "Lo que ha hecho Covap en Pozoblanco es impresionante", ha aseverado, para indicar que "no puede ser la excepción". "Queremos que haya muchas más empresas como Covap, y para eso hay que generar oportunidades, no poner obstáculos", ha insistido.

El popular ha recordado que "la Junta de Andalucía ha trabajado con alcaldes de todos los colores políticos, con empresarios y con agentes sociales para concienciar sobre la importancia de este proyecto". "Fuimos pueblo a pueblo, hablando con todos; convencimos con argumentos, no con eslóganes; hicimos pedagogía, porque cuando uno cree en algo, lo defiende con hechos", ha dicho.

Además, ha subrayado que "esta infraestructura no sólo beneficiaría a las industrias de la zona, sino que también serviría para fijar población en el territorio". "Tener una línea eléctrica moderna no sólo trae luz: trae fibra óptica, conectividad digital, empresas tecnológicas, trabajadores en remoto", ha elogiado, a la vez que ha recalcado que "da vida a los pueblos".

Así, ha abundado en que "el Gobierno andaluz está comprometido con los pequeños municipios". "El reto demográfico se combate con oportunidades, no con discursos vacíos, y para que haya oportunidades, hace falta inversión y visión de futuro", ha manifestado.

También ha tenido palabras para "el esfuerzo que hacen los ayuntamientos gobernados por el PP y la Diputación". "Pozoblanco ya está dentro de la Red de Ciudades Industriales de Andalucía", ha comentado, para citar que "se han aprobado nuevos polígonos". "Estamos preparados para dar el salto, sólo falta que nos dejen", ha enfatizado.

Sobre la inversión realizada en la localidad, ha destacado que "la apuesta de la Junta de Andalucía por Pozoblanco es histórica". Ha mencionado actuaciones como la depuradora, la vía verde, la solución al acceso de camiones de Covap y la futura ronda norte. "El Gobierno de Juanma Moreno está mejorando la calidad de vida de los vecinos de Pozoblanco de forma real y tangible", ha añadido.

"LA POLÍTICA ÚTIL ES LA QUE TRANSFORMA LA VIDA DE LA GENTE"

En cuanto al papel del Ejecutivo central, Repullo ha expresado su "preocupación por la falta de apoyo a los grandes proyectos de Andalucía". "Nos cuesta mucho sacar adelante cada iniciativa", ha confesado, para recriminar que "Andalucía está infrafinanciada y cada año perdemos 1.500 millones de euros". "Eso resta competitividad y oportunidades", ha señalado.

Frente a ello, ha puesto en valor la estrategia del Gobierno andaluz: "Tenemos una hoja de ruta clara; se marcan los objetivos y se cumplen; algunas veces con más dificultades que otras, pero se cumplen, y eso sólo se consigue con gestión, planificación y anticipación".

Entretanto, ha manifestado su "orgullo por formar parte del proyecto liderado por Juanma Moreno". "Estar al lado de un presidente que está cambiando el paradigma de Andalucía es una experiencia vital", ha dicho, para aseverar que "es un presidente que cree en su tierra, en su gente, y que demuestra cada día que la política útil es posible". "Andalucía necesitaba a Juanma Moreno y lo está demostrando", ha defendido.