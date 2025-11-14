Rescatada tras quedar atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en Granada

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un accidente múltiple en la Avenida Pablo Picasso de Granada capital ha dejado este viernes en la mañana a una mujer, según los alertantes, atrapada bajo un autobús, la cual ha tenido que ser rescatada por los servicios desplazados al lugar de los hechos, en el barrio del Zaidín, antes de ser trasladada a un centro hospitalario.

Desde el servicio coordinador del 112, de la Agencia de Emergencias de Andalucía, se ha indicado a Europa Press que recibía alrededor de una decena de avisos poco antes de las 10,30 horas acerca de este siniestro en que se habían visto implicados varios vehículos.

El 112 Andalucía dio traslado del aviso a servicios sanitarios, Bomberos, y Policía Local de Granada, que acordonaba la zona para la actuación de los efectivos incluido el rescate de la persona que había quedado atrapada bajo el autobús.