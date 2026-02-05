Rescatadas cuatro personas tras quedar atrapadas en su coche en el río Genil a su paso por Huétor Tájar (Granada)

Sigue en directo la última hora del paso de la borrasca Leonardo

Zonas inundadas por las intensas lluvias de las últimas jornadas próximas en Granada capital por el desbordamiento del Río Genil.
Zonas inundadas por las intensas lluvias de las últimas jornadas próximas en Granada capital por el desbordamiento del Río Genil. - Álex Cámara - Europa Press
Europa Press Andalucía
Actualizado: jueves, 5 febrero 2026 21:18
HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha rescatado a cuatro personas que habían quedado atrapadas en un turismo en el cauce del río Genil, a su paso por la localidad granadina de Huétor Tájar, en la tarde de este jueves.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los ocupantes del vehículo se vieron obligados a subir al techo para ponerse a salvo después de que el coche quedara atrapado en el cauce, permaneciendo a la espera de su rescate, que se inició en torno a las 19,54 horas.

La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia localizó a los afectados y llevó a cabo el rescate con la colaboración de un ciudadano que facilitó una pala excavadora. El operativo concluyó a las 20,35 horas y todas las personas rescatadas se encuentran en perfecto estado.

