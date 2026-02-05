Rescatadas cuatro personas tras quedar atrapadas en su coche en el río Genil a su paso por Huétor Tájar (Granada)

Zonas inundadas por las intensas lluvias de las últimas jornadas próximas en Granada capital por el desbordamiento del Río Genil. - Álex Cámara - Europa Press

HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha rescatado a cuatro personas que habían quedado atrapadas en un turismo en el cauce del río Genil, a su paso por la localidad granadina de Huétor Tájar, en la tarde de este jueves.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los ocupantes del vehículo se vieron obligados a subir al techo para ponerse a salvo después de que el coche quedara atrapado en el cauce, permaneciendo a la espera de su rescate, que se inició en torno a las 19,54 horas.

La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia localizó a los afectados y llevó a cabo el rescate con la colaboración de un ciudadano que facilitó una pala excavadora. El operativo concluyó a las 20,35 horas y todas las personas rescatadas se encuentran en perfecto estado.