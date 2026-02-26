Rescatado grave en Granada un octogenario caído junto al Darro por terreno inestable tras las lluvias

Archivo - Vista general de la comisaría de la Policía Local de Granada, en imagen de archivo - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local y los Bomberos de Granada han rescatado, junto con los servicios sanitarios, en la noche de este pasado miércoles, a un hombre de unos 80 años en estado grave tras caerse junto al río Darro, en el entorno del Camino de Beas, por la inestabilidad del terreno tras las lluvias que han dejado las borrascas de este invierno.

Fuentes de la Policía Local de Granada consultadas por Europa Press han precisado que es un vecino del barrio que se recupera en el hospital de los politraumatismos que sufrió en el accidente en la vereda del río.

En un mensaje a través de sus redes sociales, el cuerpo de seguridad municipal ha indicado que era sobre las 20,00 horas de este miércoles cuando, tras una llamada en el Camino de Beas, una patrulla localizó a esta persona y ha incidido en el mensaje de precaución que han venido trasladando las administraciones tras las lluvias.

Por ellas el terreno puede estar aún inestable como en esta ocasión, en la que el rescate se vio dificultado precisamente por esa circunstancia, han precisado desde la Policía Local de Granada.