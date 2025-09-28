Rescatado en helicóptero un hombre tras sufrir una caída en un monte de Trévelez (Granada)

TRÉVELEZ (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha sido rescatado en helicóptero este domingo por los servicios de emergencias tras haber sufrido una caída mientras caminaba en un monte de Trevélez (Granada), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

El teléfono de Emergencias 112 ha recibido sobre las 12,40 horas, la llamada de socorro de un familiar que indicaba que un hombre había resbalado, había sufrido una caída de unos 15 metros y se había golpeado en la cabeza con una piedra cuando caminaba por la sierra de Trevélez.

Desde la sala coordinadora se ha alertado, de inmediato, a la Guardia Civil, que a su vez ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. Por su parte, el Greim ha movilizado un helicóptero a la zona y, tras localizar al afectado, un varón de 65 años de edad, lo ha rescatado y evacuado hasta las helisuperficie del 112 en Granada; allí ha sido recogido por una ambulancia que lo ha trasladado al hospital con un traumatismo craneoencefálico y pérdida de sangre.