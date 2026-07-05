Helicóptero de la Guardia Civil acometiendo labores de rescate. - GUARDIA CIVIL JAÉN

JAÉN 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Jaén ha rescatado en helicóptero a un parapentista accidentado en Sierra Mágina (Jaén). Durante la tarde del sábado 4, un varón de 37 años resultó herido tras sufrir un accidente mientras participaba en una prueba del Campeonato de Andalucía de Parapente, celebrada en las proximidades de la localidad de Pegalajar (Jaén).

Tal y como ha concretado la Benemérita, el deportista tuvo que activar el paracaídas de emergencia tras plegarse la campana de su parapente, lo que le obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en una ladera de Fuentemayor, en Sierra Mágina, una zona "de gran pendiente y muy difícil acceso".

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió una lesión en la pierna izquierda, compatible con una posible fractura, que le impedía desplazarse por sus propios medios.

Tras recibirse el aviso, el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de la Comandancia de Jaén activó un dispositivo de rescate compuesto por especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, con base en Granada.

Una vez localizado el parapentista, el helicóptero efectuó una maniobra que permitió el desembarco de los especialistas del Greim en una zona próxima. Los agentes accedieron hasta la víctima destrepando por la ladera, inmovilizaron la extremidad lesionada y la trasladaron hasta el punto de extracción. Posteriormente, el helicóptero embarcó al herido junto a los especialistas y lo evacuó al Hospital Traumatológico de Granada.