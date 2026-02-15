Rescatado un hombre atrapado en un vehículo caído al río Guadalbullón desde puente de A-6000 en la provincia de Jaén

JAÉN 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del cuerpo de Bomberos de Jaén capital han atendido a primera hora de la mañana del domingo el rescate del ocupante de un vehículo que ha caído al río Guadalbullón desde el puente de la A-6000 que une los municipios jiennenses de Villargordo con Mengíbar. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el 112 han recibido el aviso alrededor de las 8,05 horas de esta mañana.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, los bomberos han acudido a la zona tras la llamada del Servicio de Emergencias 112 Andalucía y han comprobado que uno de los dos ocupantes del turismo había podido salir por sus propios medios del mismo y del cauce mientras que el otro permanecía sobre una parte de la estructura del puente en mitad de la corriente, a la espera de ser rescatado y presentaba un cuadro de hipotermia.

Por su parte, los bomberos han colocado un sistema de cuerdas desde el puente hasta la orilla. Un bombero ha sido el responsable de nadar hacia el centro del cauce, donde se encontraba el joven y regresar con él a la orilla, donde ha sido atendido.