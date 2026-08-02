Rescatan a un vecino de Arroyo del Ojanco (Jaén) tras estar más de dos días atrapado en el cauce de un arroyo

Rescatan a un vecino de Arroyo del Ojanco tras estar más de dos días atrapado en el cauce de una cauce. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado este pasado sábado, 1 de agosto, a un hombre de 67 años, vecino de Arroyo del Ojanco (Jaén), que permaneció más de dos días atrapado en el cauce de un arroyo tras sufrir una caída accidental.

Así lo ha comunicado el instituto armado en una nota de prensa, donde ha detallado que, según manifestó la víctima a los agentes, la tarde del pasado jueves, 30 de julio, salió a pasear por las inmediaciones de la localidad, cuando cayó de forma accidental al interior del cauce, en una zona situada varios kilómetros aguas abajo del lugar donde finalmente fue localizado. "Debido a la orografía del terreno, caracterizada por taludes de difícil acceso, no pudo salir del cauce por sus propios medios", han señalado.

Asimismo, la Benemérita ha explicado que durante la jornada del viernes, el hombre avanzó aproximadamente cinco kilómetros por el interior del cauce, en dirección al casco urbano, en busca de una zona por la que pudiera abandonar el cauce. Sin embargo, las múltiples contusiones sufridas, unidas al progresivo agotamiento físico y a las elevadas temperaturas registradas, le impidieron continuar, quedando inmovilizado a unos 200 metros de la población.

Sobre las 21,00 horas del sábado, un vecino que paseaba por la zona escuchó las peticiones de auxilio de la víctima y alertó inmediatamente a la Guardia Civil. Hasta el lugar se desplazó una patrulla del Puesto de Beas de Segura, cuyos componentes localizaron a la víctima en un evidente estado de debilidad, desorientación y con múltiples contusiones.

Ante la dificultad que presentaba la extracción, los agentes, con la colaboración de varios vecinos de la localidad, habilitaron un sistema de elevación mediante cuerdas y un manto empleado habitualmente en la recolección de aceituna, con el que lograron rescatar a la víctima con seguridad. Una vez puesta a salvo, la víctima fue atendida y trasladada al Hospital de Alta Resolución de La Puerta de Segura para recibir asistencia médica