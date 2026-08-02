Rescatan a un anciano y su perro tras caer accidentalmente al río Guadiana, en Huelva

Vehículo y de la Guardia Civil y un agente (imagen de archivo). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado en la madrugada de este domingo a una persona de avanzada edad y a su perro tras caer accidentalmente al cauce del río Guadiana, en la provincia de Huelva.

Según ha informado el instituto armado en una nota, los hechos tuvieron lugar en el muelle de Portugal de la localidad de Ayamonte y a la llegada de los agentes observaron a un varón agarrado a una de las vigas, junto a su animal, para evitar que la fuerte corriente los arrastrara hacia el interior del mar.

Por la inminente situación de peligro, uno de los agentes se quitó parte de su vestimenta operativa y se arrojó al agua para auxiliar al anciano y al animal. Mientras tanto, desde la parte superior del muelle, el otro componente de la patrulla coordinó las maniobras del rescate.

El guardia civil ofreció seguridad a la persona y animal, consiguiendo que se desplazaran hasta alcanzar una de las escaleras del muelle, donde con la acción combinada de los dos agentes y con ayudas de cuerdas, consiguieron poner a salvo tanto al varón como a su mascota. Una vez trasladado al centro de salud, los servicios sanitarios comprobaron que la persona presentaba signos de hipotermia y diversos cortes, pero sin riesgo para su vida.