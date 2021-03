Residencias de mayores lamentan "la falta de apoyo" de la Junta, que coloca al sector "en el furgón de cola de España"

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Empresarial de Cuidados a Personas en Andalucía (Cecua)denuncia "la falta de apoyo" del Gobierno andaluz con las residencias de mayores, que coloca al sector "en el furgón de cola de España", y exige "los pagos inmediatos" al sector y la ocupación de los centros, incorporando al sistema "a los más de 22.201 personas dependientes (grado II y III) que se encuentran en lista de espera".

En la actualidad, según indica en un comunicado, en Andalucía existen 45.077 plazas residenciales, 21.000 profesionales de centros residenciales, 100.000 usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y 41.600 profesionales del SAD. "A pesar de estas cifras y de atender a la población más vulnerable, el sector de los cuidados es el gran olvidado de esta crisis sanitaria", asevera.

Cecua apunta que "ve con indefensión el maltrato que padece el sector, relegado al último lugar de prioridades, a pesar de que los profesionales realizan una labor sobrehumana mostrando una inmensa vocación de servicio". "Estos profesionales son considerados los últimos, al igual que las empresas del sector que están soportando un sobrecoste, dada la intensidad de los cuidados atendiendo con los recursos propios a los usuarios durante toda la pandemia", añade.

Señala que en la actualidad "hay un total de 22.201 personas dependientes (grado II y III) en lista de espera en Andalucía" y que "a pesar de esta situación, la no ocupación de plazas en residencias es del 20% y en los centros de día, de más de un 50%".

El sector, que también sufre la escasez de profesionales, dado que las circunstancias actuales hacen imposible retenerlos, ve como "en otras comunidades, como es el caso de Madrid, ha subido a 72€/día las plazas concertadas, mientras que en Andalucía está en 51€/día con una ratio más alta".

"La falta de ocupación de plazas, cuando existe listas de espera interminables, unido al retraso de los pagos y al no abonar los gastos derivados por la atención de usuarios en las residencias por Covid, hace que el sector se encuentre en una situación límite", manifiestas desde Cecua, que afirma que "estas exigencias sin recursos, sin medios humanos, tienen que ser revertidas y encontrar soluciones a través del diálogo social, algo que actualmente es inexistente".

De este modo, asegura que el sector de los cuidados a personas "se siente huérfano, creándose importantes dificultades para la viabilidad presente y futura".

Así, Cecua y otras patronales han solicitado al Gobierno andaluz medidas que permitan revertir la situación actual como el "abono de las plazas no ocupadas al objeto de mantenimiento del empleo, desde la suspensión de la medida y hasta el fin de la pandemia o una ratio

para casos Covid-19 de 0,15 adicional a la ratio actual, que deberá ser sufragada aumentando el coste plaza abonado por la Administración, para los residentes diagnosticados de coronavirus, con efecto retroactivo desde el inicio de la pandemia".

Además, solicitan "la actualización de las tarifas en residencias y en centros de día, y que ante la escasez de enfermeros, que los servicios de atención residencial sean apoyados mediante un sistema de provisión de servicios sociosanitarios".

"Las administraciones deben proveer al sector de los recursos necesarios para su dignificación y garantizar su sostenibilidad futura, algo que en el momento actual no pasa", manifiestan, toda vez que indican que "no se abonan las plazas no ocupadas, no se abonan los gastos extraordinarios provocados por el Covid-19 y las tarifas están desactualizadas".

Añaden que la "extraordinaria realidad que vivimos requiere de nuestros gobernantes el mayor compromiso con el sector de los cuidados", y para ello "es fundamental que se den respuestas reales al desafío actual, que requiere de medidas que se conviertan en hechos de manera inmediata y a todos los niveles".