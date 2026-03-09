Respaldo unánime del pleno al acuerdo del Ayuntamiento de Jaén con Aqualia y que pone fin a la vía judicial

Pleno extraordinario en el que se ha ratificado el acuerdo con Aqualia - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Todos los partidos representados en el pleno han respaldado el acuerdo que el equipo de gobierno (PSOE-Jaén Merece Más) del Ayuntamiento de Jaén ha alcanzado con Aqualia, la concesionaria del servicio de aguas de la ciudad.

En virtud de este acuerdo, la empresa acepta que el Consistorio tiene la razón en el litigio que mantienen, se pone fin a la vía judicial y se garantizan inversiones en infraestructuras hidráulicas de la ciudad. Además, el acuerdo implica la garantía de que no se subirá el precio del servicio ni las tasas a la ciudadanía en el actual ejercicio.

Para el alcalde, Julio Millán, este acuerdo ha sido "uno de los puntos más importantes de los que se ha debatido recientemente en el pleno municipal" porque pon fin "de manera definitiva" a una situación "de grave perjuicio y de una pérdida económica millonaria para la ciudad".

El primer edil ha valorado que se ha pasado de una situación de "millones de euros de pérdidas para este Ayuntamiento a recuperar 34 millones de euros para las arcas municipales", además de "desbloquear actuaciones y obras importantes y demandadas por los vecinos y vecinas de la ciudad desde hace años".

Por su parte, el concejal de Contratación, Francisco Lechuga, ha apuntado que el acuerdo es fruto de "un esfuerzo ímprobo que se llevó a cabo en el mandato anterior" y que permitió reconocer desde el Ayuntamiento "la situación de desajuste que se estaba produciendo desde hacía décadas para la ciudad provocando un grave perjuicio a las arcas municipales" y que hoy se puede "dar por resuelto".

Del acuerdo aprobado por unanimidad, Lechuga ha destacado que permite al Ayuntamiento "contar con recursos para responder a las demandas que actualmente tiene la ciudad de mejora del saneamiento". Lechuga ha anunciado, que las obras en base a este acuerdo ya están repartidas por diferentes zona de Jaén, "y es la muestra más palpable de que se da ya por terminada la vía judicial".

Lechuga ha indicado que el acuerdo de pleno da por finalizado a un periplo de cinco años en vía judicial, tras una sentencia a favor del Ayuntamiento, y supone "recuperar más de treinta millones para el Ayuntamiento y permite devolver el precio del agua al que le corresponde a esta ciudad, en torno a 1,8 euros el metro cúbico, por debajo de la media nacional, y "bastante menos" de los 2,3 euros el metro que se ahora se abonaría si, tal y como sostiene el edil, no se hubiera actuado.

"Ahora son más de cuatro millones de euros anuales los que vamos a poder desbloquear del canon de mejora de instalaciones a lo largo y ancho de la ciudad", ha afirmado Lechuga.

El acuerdo permite dar por eliminada la deuda que tenía el Ayuntamiento con Aqualia por importe de 15,7 millones de euros, algo que estaba reconocido en la sentencia de primera instancia, pero que "iba a ser recurrido por la empresa, con el riesgo que eso conllevaba".

"Si no hubiéramos movido ficha en nuestro anterior mandato, estaríamos ahora hablando probablemente de otros 18,6 millones de déficit, porque los precios que le cobra cobraba la concesionaria al Ayuntamiento estaban muy por encima de la recaudación de las tarifas", ha detallado Lechuga.

El acuerdo alcanzado implica conceder una prórroga del contrato con Aqualia de cinco años adicionales "mientras que la ciudadanía consigue que no se reflejen subidas en el recibo del agua y se inviertan durante estos próximos siete años de vigencia de contrato un total de 25,5 millones en la renovación de las redes de abastecimiento y de saneamiento".

Junto a esos logros, el acuerdo conlleva un traslado de las oficinas de atención de la empresa al centro de la ciudad, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, unas 50 familias de la ciudad, o la renovación de la flota de vehículos. Junto a ello, la empresa se compromete a incluir en sus actuaciones de patrocinio, "el arreglo y puesta en valor del Raudal de la Magdalena", con una intervención que el concejal ha cifrado en cerca de 300.000 euros.