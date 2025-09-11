Restablecido el servicio completo de metro de Granada tras el accidente del PTS, que dejó nueve heridos de carácter leve

ARMILLA (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

El metro de Granada ha restablecido el servicio en toda la línea alrededor de las 17,00 horas después de que poco antes de las 14,00 horas de este jueves se haya producido un accidente por la colisión de uno de sus trenes y un autobús interurbano en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS) en término municipal de Armilla, en el área metropolitana de Granada, dejando nueve heridos de carácter leve, después de que el bus haya invadido cuando el semáforo estaba en rojo la plataforma del metropolitano.

Del restablecimiento del servicio en toda la línea Albolote-Armilla ha informado el metro de Granada a través de redes sociales, en un mensaje consultado por Europa Press, mientras que la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha confirmado que la cifra de heridos leves, que en un principio se había situado en las seis personas que habían requerido de asistencia, algunas de ellas hospitalaria, ha ascendido a nueve.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press en Armilla indicaban tras el accidente que el autobús cubría el recorrido Granada-Motril, mientras que desde Fomento de la Junta se aseguraba que habían sido atendidos "varios usuarios que han sufrido golpes y heridas leves".

Desde la Junta se ha detallado igualmente que a las 13,49 horas se ha producido una colisión entre un autobús y una de las unidades del metro de Granada en el cruce del PTS en Armilla, "que ha ocasionado el descarrilamiento de esta última" sin heridos de gravedad en el pasaje del tren ni en el del bus. Se han atendido a usuarios de ambos vehículos, para cuya retirada de la rotonda en la que se ha producido el choque se han requerido de medios mecánicos.

Debido a esta incidencia, se establecía un servicio parcial del metro entre Albolote y Nuevo Los Cármenes, ha agregado esta fuente, que ha detallado que "la colisión se ha producido después de que el autobús haya invadido la plataforma cuando el semáforo estaba en rojo".

De la "incidencia (colisión) con ocupación de vía" se informaba también a través de las redes sociales del metro de Granada, que había detallado asimismo la articulación de los servicios parciales entre Albolote y Nuevo Los Cármenes, y apuntado posteriormente que el incidente en el PTS había llevado a que no se pudiera prestar el servicio entre Nuevo Los Cármenes y Armilla. Todo ello en tanto se completaban los trabajos pertinentes con la llegada de la grúa.