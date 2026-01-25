Retiran los últimos restos del Alvia de las vías al cumplirse una semana del siniestro en Adamuz (Córdoba)

Los últimos restos del Alvia accidentado en Adamuz son depositados en los remolques de carga de camiones de gran tonelaje para sacarlos de la zona del siniestro. - GUILLERMO MORALES-EUROPA PRESS

ADAMUZ (CÓRDOBA), 25 (EUROPA PRESS)

En el tramo de la línea de alta velocidad donde se produjo, hace una semana en Adamuz (Córdoba), el siniestro ferroviario en el que se vieron implicados un tren Iryo y un tren Alvia, con el resultado de 45 fallecidos y más de un centenar de heridos, ya no queda ningún vagón del Iryo en las vías, pues cinco de ellos ya han sido remolcados por Adif por la vía hacia Madrid y otros tres permanecen apartados de la línea férrea, mientras que del Alvia tampoco quedan ya vagones sobre las vías y se están retirando los últimos restos de dicho tren.

Junto a ello, según han precisado ya a Europa Press fuentes de Adif, se está procediendo a la limpieza del entorno de las vías, donde se depositan en los remolques de carga de camiones de gran tonelaje los mencionados restos seccionados de los vagones del Alvia, que fue el tren que más daños sufrió en el accidente, el cual tuvo su inicio en el descarrilamiento del Iryo, con el que colisionó luego el Alvia, descarrilando éste después.

Esa es la labor que se desarrolla, para lograr abrir de nuevo para la circulación de trenes de alta velocidad este tramo de la línea que conecta a Andalucía con Madrid, aunque, según han indicado ya desde Adif, antes de empezar a recuperar la infraestructura y tras la preceptiva retirada, ya prácticamente concluida, de los restos del Iryo y del Alvia involucrados en el accidente, será preciso hacer una valoración de los daños y empezar a reconstruir todos los elementos dañados.

Este es el operativo que está desarrollándose, después de que finalizasen las labores de emergencia tras localizarse, en la tarde del pasado jueves, a las dos últimas víctimas desaparecidas, que han elevado a 45 el número de personas fallecidas en este siniestro, lo que implicó que se desmontara el Puesto de Mando Avanzado que se instaló en la zona.

De igual forma y por lo que se refiere a la atención a los familiares de las víctimas del siniestro ferroviario, el pasado viernes se procedió al cierre del Centro de Atención a Familiares, que estaba ubicado desde desde el pasado jueves en el Hotel Crisol Jardines de Córdoba y anteriormente en el Centro Cívico Poniente Sur de la capital cordobesa, una vez que el pasado jueves había descendido el número de familias a la espera de los últimos trámites administrativos tras localizar a las dos últimas víctimas en uno de los vagones del tren Alvia.

También el pasado viernes, la Junta de Andalucía desactivó el Plan de actuación territorial médico forense puesto en marcha el mismo día del accidente ferroviario, una vez que ya habían sido entregados a sus familiares todos los cuerpos de las 45 víctimas mortales, tras su identificación y correspondiente autopsia.

A estos dos cierres de dispositivos especiales se ha llegado después de que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, desactivara el pasado jueves, a las 18,01 horas, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía, que se mantenía activado en situación operativa 1 desde las 21,50 horas del pasado domingo 18 de enero, por el accidente ferroviario.

El citado plan se desactivó una vez que fueron localizadas las dos últimas víctimas en uno de los vagones del tren Alvia y se procedió a la extracción y exhumación de sus cadáveres, hallados en el fondo del talud en el que cayó el tren, bajo escombros, chatarra y tierra en la última parte de uno de los vagones del Alvia que quedaba por seccionar.

En cualquier caso, las labores de apoyo psicológico van a mantenerse 'sine die', incluso después de la finalización de la emergencia, gracias a las Unidades de Salud Mental de la Junta de Andalucía, para que puedan seguir asistiendo a familiares, víctimas e intervinientes.

INVESTIGACIÓN

Por lo que respecta a la investigación que lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la misma ha señalado que el carril sobre el que circuló el Iryo que descarriló el pasado domingo en Adamuz ya estaba fracturado antes del paso del tren.

"Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento", explica en la última actualización de la investigación que está elaborando.

La comisión ha concluido esto al sostener que las muescas encontradas en las ruedas del Iryo y la deformación observada en la vía "son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado", si bien, la CIAF remarca que las hipótesis planteadas en esta actualización "deben ser consideradas provisionales y pendientes de verificación, a través de pruebas adicionales que se prevé realizar en las próximas fases".

INFORME DE LA GUARDIA CIVIL

Por su parte, el primer informe preliminar entregado por la Guardia Civil al Tribunal de Instancia plaza número dos de Montoro (Córdoba), que investiga el accidente ferroviario en Adamuz, recoge un inventario de todas las evidencias recopiladas por los agentes correspondientes a unas 2.500 fotografías en la 'zona cero', así como las dos cajas negras de los trenes y también la toma de declaración del maquinista del Iryo --el del Alvia falleció--, de tripulantes y de pasajeros.

La Guardia Civil, que también ha pedido las imágenes de las cámaras del apeadero de Adif y de las internas de los vagones de los trenes, ha dado cuenta, igualemente, a la autoridad judicial, de otros elementos, como el trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba el Iryo el domingo a las 19,45 horas, cuando descarriló y terminó impactando con otro tren Alvia que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva.

Ese trozo de vía será analizado en un laboratorio "especializado en tratamiento de material metalúrgico" de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aunque dándole parte del mismo a la Guardia Civil, que en calidad de policía judicial es la encargada de indagar en las responsabilidades penales.

Las dos cajas negras de los trenes, por su parte, serán volcadas en presencia, tanto de la Guardia Civil, como de la CIAF, ya que son un elemento clave, tanto para la investigación judicial, como para el informe de los expertos de la comisión que tiene como encargo emitir una valoración sobre las causas del accidente y evitar que se vuelva a repetir en el futuro.

VERTIENTE JUDICIAL

Por otro lado, el mencionado Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba) ya ha recibido al menos unas diez denuncias y siete personaciones por el siniestro ferroviario. Sobre las denuncias, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha asegurado que "va a ser un goteo permanente", por lo que habrá que hacer "un trabajo procesal importante", con la labor de hasta tres jueces.

En relación al "tratamiento de las víctimas, identificación de cadáveres y la agilización de todas las diligencias relacionadas con las licencias de enterramiento y entrega a los familiares, se ha trabajado de la mejor manera posible, con el tiempo, con toda la premura", ha asegurado Del Río, indicando que "han estado en el juzgado desde el primer momento con un refuerzo que se hizo de dos funcionarios", por lo que cree que "el resultado dentro del dolor y del tiempo que han tenido que esperar ha sido correcto".

Finalmente, la Fiscalía de Córdoba ha pedido al Tribunal de Montoro que no se declare el secreto de las diligencias previas del accidente ferroviario de Adamuz, "sin perjuicio que en el futuro y en función de las circustancias pueda solicitarse", según han comunicado desde el Ministerio Público.