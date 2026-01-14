Reubicadas en hoteles de Jaén medio centenar de personas tras el desalojo preventivo de dos bloques por grietas

Archivo - El alcalde de Jaén, Julio Millán/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha reubicado en dos hoteles de la ciudad a medio centenar de personas de los bloques 1 y 3 de la calle Unicef que han sido desalojadas de forma preventiva ante la evolución de las grietas que han ido apareciendo en la zona como consecuencia de la construcción de un nuevo bloque en la zona.

Ha sido pasadas las 23,30 horas de este martes cuando en presencia del alcalde, Julio Millán, que se desplazó al lugar, se decidió el desalojo preventivo y el traslado de las familias a hoteles, aunque algunas optaron por irse a casas de familiares y amigos.

Las primeras grietas aparecieron el 3 enero. A partir de ahí las grietas eran más profundas y visibles en el final de la Avenida de Andalucía y junto al IES Auringis. Las grietas han aparecido en la parte superior de una excavación de grandes dimensiones realizada por una empresa privada para construir un bloque de 50 viviendas.

El alcalde ha explicado esta mañana que la empresa ha levantado un muro-pantalla de 19 metros y "se ve que ha podido generar algunos movimientos sobre las aguas subterráneas" hasta el punto de generar "una acumulación del agua y que está afectando a este muro de cimentación, además de generar algunos movimientos sobre la calle.

"Temíamos que colapsara el muro y tirara de la calle", ha dicho el alcalde y ha añadido que ante "la incertidumbre y preocupación" de los vecinos", junto con el hecho de que se movieran los testigos colocados sobre el terreno, se ha optado por su desalojo preventivo, además de cerrar al tráfico la calle.

Para esta mañana se espera que la empresa encargada de la obra traiga unas máquinas para la apertura de pozos que permitan la extracción del agua acumulada para así "quitar la presión del muro y poder tener más tranquilidad a la hora de que los vecinos puedan volver a sus casas".

El alcalde se ha mostrado confiado en ver los resultados de la extracción de agua durante la jornada para decidir junto a los técnicos las medidas a tomar. Asimismo, Millán ha puesto el acento en que existe "cierta urgencia" en encontrar una solución ya que este sábado se celebra la Carrera Urbana de San Antón y los hoteles están completos, lo que afecta a las familias que han sido reubicadas en hoteles para dar una salida a su situación.

El primer edil tiene previsto desplazarse a lo largo de la mañana a la calle Unicef para ver qué actuaciones se están llevando a cabo y si ya ha comenzado la extracción de las aguas subterráneas acumuladas y que ha sido el origen de las grietas.