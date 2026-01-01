La revisión del padrón sitúa de nuevo a Lobras y Juviles como los municipios con menos vecinos de Granada

Archivo - El Ayuntamiento de Juviles, en imagen de archivo - PSOE - Archivo

GRANADA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio con menos población de la provincia de Granada es de nuevo Lobras, en la comarca de la Alpujarra, con 139 vecinos empadronados, según recoge la última revisión del padrón municipal, con datos actualizados a fecha de 1 de enero de 2025 que son oficiales desde este miércoles con la entrada del Año Nuevo.

Conforme a los datos de 2023 eran 149, esto es, diez más que ahora, si bien el año pasado eran 134 por lo que ha recuperado cinco en doce meses, según la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultada por Europa Press.

Le sigue muy de cerca Juviles, también en la Alpujarra, que cuenta con 140 habitantes con el padrón actualizado a fecha de 1 de enero de 2025, dos más que un año antes, cuando fue también el segundo municipio menos poblado de la provincia después de encabezar esta clasificación conforme a los datos de 2023.

Fuera de la Alpujarra, en los Montes, Gobernador registra una población con 231 vecinos empadronados, seis más que en el inicio del año pasado y, en este caso en la comarca de Alhama de Granada, se sitúa Agrón también entre los municipios con menos población de la provincia, con 247 habitantes, tres más que en la última actualización, cuando registró 244.

En la comarca accitana, el padrón de Polícar registra 252 vecinos (266 hace un año), mientras Beas de Guadix cuenta con 318 empadronados, dos más que los que contabilizaba la revisión de las cifras del padrón por el INE a fecha de 1 de enero de 2024.

En líneas generales, la provincia granadina cuenta con 942.618 vecinos, empadronados en el conjunto de los municipios, según estas cifras de fecha 1 de enero de 2025, es decir, 5.483 más que en la revisión de 2024, que a su vez arrojó un resultado de 6.954 personas más que el año anterior --930.181 a principios de 2023.

El padrón con estos datos continúa en un crecimiento sostenido en el ámbito provincial desde 2018, cuando, tras varios años de bajada, registró 912.075 habitantes empadronados, más allá de la población flotante.

Además, la última revisión del padrón municipal refleja que entre el 1 de enero de 2024 y el mismo día de 2025 la capital de la provincia de Granada, que cuenta oficialmente desde este miércoles con 233.975 empadronados, ganó 1.258 habitantes, consolidándose el aumento de población de los dos años anteriores tras el descenso de los previos.

En el ámbito autonómico, la provincia granadina, según los últimos datos del INE sobre el padrón, es la cuarta en población por detrás de las de Sevilla (1.976.624), Málaga (1.791.092) y Cádiz (1.257.041), y por delante de la quinta, Córdoba, con 772.153 habitantes en sus municipios.

Es la cuarta también la posición que respecto del resto de capitales andaluzas ocupa la ciudad de la Alhambra, si bien en esta ocasión por detrás de las capitales hispalense (689.423), malagueña (599.063) y cordobesa, que, con 323.262 vecinos empadronados, se mantiene 89.287 por encima de los registrados Granada.