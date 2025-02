JAÉN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha confirmado este lunes que da un "paso al lado" y no optará a repetir en el cargo en el marco del proceso que culminará el 29 de marzo con la celebración del congreso provincial.

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas, ahora que "sí es el momento", una vez pasado el congreso del PSOE-A de este fin de semana en Armilla (Granada), y toda vez que el plazo para presentar las precandidaturas está abierto durante estos lunes y martes.

"Después de haber hablado con compañeras y compañeros en el congreso, después de hablar por teléfono con mucha gente y también de haberlo hecho de manera personal, mantengo lo que dije: doy un paso al lado en este procedimiento", ha comentado.

Reyes ha apuntado que "es el momento de decir quién se presenta, quién no se presenta" y él no va a presentarse para revalidar la Secretaría General del PSOE de Jaén. Una responsabilidad a la que sí optará la parlamentaria andaluza Ángeles Férriz y para la que también suena como aspirante el alcalde de Arjona, Juan Latorre, aunque éste no lo ha confirmado públicamente.

"Doy ese paso al lado porque estoy convencido, después de las conversaciones, que hay capacidad y talento en las candidaturas que se van a presentar, candidatos que se puedan presentar; de conseguir lo que yo decía, que era la unión del partido una vez que acabe todo el proceso de primarias y este proceso orgánico que supone nuestro congreso provincial", ha declarado.

Preguntado por si descarta que haya una unión antes de que se registren las precandidaturas, el dirigente socialista ha apuntado que cada militante tiene "el derecho legítimo" de presentarse a este proceso. "Yo lo que anuncio es mi paso al lado, yo no voy a presentar mi candidatura y, por lo tanto, ya es responsabilidad de quienes lo hagan en este momento", ha apostillado.

Además, cuestionado por si cree que habrá unidad tras el congreso, de no haber una lista unitaria, Reyes ha remarcado que el PSOE de Jaén "siempre ha hecho las cosas bien" y va "a seguir haciéndolas bien".

"Vamos a esperar que llegue el martes, que conozcamos quiénes son los que se presentan y, a partir de ahí cada militante hará aquello que crea que es conveniente para el partido en este momento", ha manifestado.

Por otra parte, con respecto a la presencia del PSOE jiennense en la Comisión Ejecutiva Regional, ha señalado que "está muy bien representado con siete miembros" que se encargarán de "importantes responsabilidades", como las del área económica y la de políticas sociales.

"Hemos salido como tenemos que salir, con fuerza, con ganas, con ilusión, con un proyecto elaborado, pensado en las andaluzas y en los andaluces y con la mejor opción y la mejor candidata, que es María Jesús Montero", ha asegurado Reyes.