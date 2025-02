Josele Aguilar presenta candidatura a un "nuevo PSOE" de Málaga para todos los progresistas y "romper hegemonía de PP"

MÁLAGA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Málaga Josele Aguilar ha confirmado este lunes su candidatura a la Secretaría general del PSOE malagueño, que en los últimos años ha liderado Daniel Pérez, y ha dicho que este "nuevo PSOE" nace con la vocación de ser el de todo el socialismo y también el de todos los progresistas de Málaga, para "romper la hegemonía del PP en la provincia" y recuperar la confianza de los ciudadanos. "Venimos a ganar", ha apostillado.

"Hoy el PSOE de Málaga se convoca a recuperar esa confianza de los malagueños, se convoca a volver a ser el partido que atesore una mayor confianza de todos los malagueños y malagueñas", ha asegurado en rueda de prensa para presentar su candidatura, celebrada en la agrupación Málaga Centro, que lleva el nombre de su abuelo Paco Román.

Según ha asegurado, "queremos hacer del PSOE de Málaga un espacio de participación en el que no solamente los militantes sino toda aquella gente que se sienta progresista, que sea progresista en Málaga tenga un espacio donde se sienta cómodo, donde se sienta representada, donde se sienta escuchada y, sobre todo, donde se sienta útil. Hoy empieza ese proyecto para este nuevo PSOE de Málaga".

Ha agradecido a Daniel Pérez y a José Bernal "el ejercicio de generosidad que han hecho para que esta candidatura hoy sea posible" y ha incidido en que desde Málaga "hemos cumplido el mandato que nos dio la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de aplicar generosidad, unidad e integración en las propuestas que los socialistas tenemos que hacer en nuestras provincias".

Según Aguilar, "sabemos lo que esta provincia es capaz de hacer y alcanzar si somos capaces de aplicar políticas progresistas, si somos capaces de aplicar políticas que van a hacer que esta provincia siga creciendo, siga avanzando con la potencia que lo está haciendo, pero al mismo tiempo sin que nadie se quede atrás, sin que haya malagueños y malagueñas de cualquier municipio de esta provincia que tienen que irse a otro municipio, que tienen que salir de sus casas porque ese progreso se los lleva por delante".

"Nosotros somos capaces de aplicar esas políticas progresistas que hacen que todo el mundo se sienta integrado en esta provincia y nadie se sienta excluido", ha aseverado el socialista, quien se ha referido en este punto a las políticas del Gobierno de España que "es capaz de garantizar derechos laborales, de subir salarios sin que eso suponga destrucción de empleo".

Asimismo, ha señalado que "estamos viendo cómo el Gobierno de España es capaz también de que haya crecimiento en la economía española al mismo tiempo que se garantizan servicios públicos y que se blindan derechos". "Y eso tiene también que llevar a Málaga", ha incidido el candidato.

Aguilar ha asegurado que este proyecto es "para ganar"; "venimos a hacer de Málaga la pieza clave que va a llevar a María Jesús Montero a la Presidencia de la Junta de Andalucía en 2026, no le quepa ninguna duda", al tiempo que ha apuntado el objetivo de "romper esa imagen de Málaga como el caladero de votos del PP".

"Estamos aquí para recuperar la confianza mayoritaria de todos los malagueños y malagueñas, para romper esa hegemonía del PP y para que Málaga deje de ser ese laboratorio de experimento de la peor política de la derecha", ha incidido el socialista, quien se ha referido en concreto a "la precariedad en el empleo, a esa política del PP que lleva a la privatización de la educación y de la sanidad pública, muy especialmente en Málaga".

Al respecto, ha lamentado el "maltrato a la educación pública, a la universidad pública" y ha dicho que el PSOE "va a ser la voz que va a defender la universidad pública malagueña, nuestra UMA, por encima de todo, por encima de proyectos privatizadores".

También ha asegurado que este nuevo PSOE viene "a romper esas políticas que llevan al maltrato a nuestros dependientes o a romper aquella política de vivienda salvaje que aplica el PP y que al final hace que muchos malagueños y malagueñas, no solamente de Málaga, sino de otros municipios de nuestra provincia tengan que cambiar de municipio, tengan que salir de donde estaba su hogar familiar para poder encontrar una vivienda digna".

Para Aguilar, "la mejor forma de que los jóvenes tengan una vivienda es que Paco de la Torre y tantos alcaldes y alcaldesas del PP se vayan a las suyas".

"Hoy empieza un camino que estoy seguro va a llevar a que el PSOE de Málaga vuelva a ser en las próximas elecciones autonómicas, en las próximas elecciones municipales y en las próximas elecciones generales el partido ganador de la confianza de todos los malagueños y malagueñas", ha finalizado.

En la misma rueda de prensa, el secretario general de la Agrupación Centro Paco Román, Rafael Granados, ha agradecido a Aguilar "su decisión de asumir la secretaría general de este partido en Málaga, además con una voluntad firme de trabajar en mejorar el partido en lo que es el conjunto de la provincia".

También le ha dado las gracias por "su firme disposición en explicar la mala gestión que desde la Junta de Andalucía y el ayuntamiento emanan con esas políticas retrógradas" y también en explicar las soluciones "dentro de una oposición constructiva, a favor de los ciudadanos y ciudadanas para solucionar sus problemas".

"Mi total confianza en que bajo la dirección de Josele Aguilar creo que el PSOE de Málaga saldrá muy fortalecido y con mucha capacidad para afrontar las contiendas que tenemos por delante", ha aseverado Granados, quien ha considerado que es el momento "de ponernos como objetivo la recuperación de aquellas entidades o corporaciones donde hemos perdido y fortalecer en aquella que aún seguimos gobernando".

La secretaria general de Juventudes Socialistas de Málaga, Ana Villarejo, ha asegurado que Aguilar "trae el mejor de todos los avales para presentarse a la Secretaría general que es el aval del trabajo; el trabajo que ha hecho durante años pueblo a pueblo y el que está haciendo también en el Parlamento de Andalucía".

Según ha indicado, "no sólo es conocido y querido en la provincia de Málaga sino que es conocido y querido en toda Andalucía" y ha dicho no ser la única "que se siente orgullosa de tener este secretario general, no sólo por su trayectoria política, sino también por su trayectoria profesional; es un gran abogado y un gran profesor".

"Es importante que no sólo queramos a nuestro secretario general dentro sino que también quieran a nuestro secretario general fuera", ha incidido, al tiempo que ha destacado la "ilusión que hemos vuelto a tener muchos compañeros y compañeras de saber que vamos a tener un secretario general empático, buena persona", incidiendo sobre todo en "una solvencia ideológica, que sea capaz de llevar las ideas del PSOE sin cambiarla a todos los territorios".

"Que nos dé la credibilidad de los votos que es lo importante, porque a la política no hemos venido a participar, hemos venido a ganar elecciones y a cambiar la vida de la gente y es lo que vamos a hacer por supuesto con Josele, que tiene proyectos, que tiene equipo, que tiene muchas ganas, que le sobran razones y a partir de hoy empieza el mejor momento para el socialismo malagueño", ha finalizado.