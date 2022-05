Reyes (PSOE) asegura que Espadas pondrá el Hospital de Cazorla (Jaén) "a funcionar al 100%"

JAÉN, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha asegurado este miércoles que el candidato del PSOE-A a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, "será el que active al 100%" el Hospital de Cazorla (Jaén) y "lo ponga a funcionar a pleno rendimiento para que la comarca pueda tener acceso una atención sanitaria pública, cercana y de calidad".

"Vamos a acabar con la infamia de Moreno, que se encontró el Hospital construido, tardó un año en inaugurarlo y lo ha tenido el resto de la legislatura al 15%", ha apostillado, según ha recogido el PSOE en un comunicado.

Reyes se reunió con la Ejecutiva Local del PSOE de Cazorla e intervino en su Asamblea junto al secretario general, Antonio José Rodríguez, en una jornada de trabajo donde volvió a incidir "en la necesidad de que todo el mundo vaya votar el 19 de junio para expresar su opinión sobre lo ocurrido en estos 3 años y medio y, sobre todo, para empezar a escribir un futuro de esperanza y de oportunidades".

"La comarca de Cazorla no puede perder ni un minuto más. Moreno Bonilla ha despreciado a esta comarca y va a pagarlo en las urnas", ha considerado.

El socialista ha afirmado que "la peor afrenta" ha sido la del Hospital, "porque no es de recibo que hayan tenido bajo mínimos un centro hospitalario como éste mientras se atravesaba la crisis sanitaria internacional más grave de las últimas décadas".

"Ha sido penoso ver a la gente sufrir una pandemia y no tener su Hospital al 100% por puro capricho político de Moreno Bonilla, por interés partidista y por cálculo electoral", ha reprochado.

Asimismo, Reyes ha indicado que la Junta "también ha recortado" la cuantía de los planes de empleo que llegaban a los municipios, "algo que también se ha dejado notar en la comarca de Cazorla, puesto que sus pueblos han recibido 620.000 euros menos de lo que recibieron en 2018 con el anterior Gobierno socialista".

"Moreno iba a crear 46.000 empleos en Jaén, pero la realidad es que hoy hay 700 parados más en la provincia. Poco empleo se puede crear cuando se recortan los planes, se desactivan las ayudas a las empresas, no se impulsan planes de reindustrialización, no se arreglan carreteras ni caminos, no se apoya al tejido productivo y encima se devuelven fondos del Gobierno porque Moreno es incapaz de gestionarlos para que lleguen a pymes y autónomos. Éste ha sido el cambio a peor que ha traído el PP a la Junta", ha concluido.