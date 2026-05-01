Reyes (PSOE de Jaén) augura que el 17 de mayo "los andaluces van a decir que quieren servicios públicos de calidad"

Francisco Reyes (c), junto a otros miembros del PSOE de Jaén, en la manifestación del 1 de mayo. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 1 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno al Parlamento andaluz por el PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha augurado que el próximo 17 de mayo los andaluces van a decir en las urnas que quieren "servicios públicos de calidad y mayores facilidades para acceder a la vivienda, especialmente para los jóvenes"

Así lo ha indicado este viernes en la manifestación convocada en la capital por los sindicatos UGT y CCOO con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, sobre el que ha asegurado que "no es 1 de mayo cualquiera".

"Los socialistas siempre hemos estado con los sindicatos, reivindicando los derechos de los trabajadores. En esta ocasión, más que nunca, es un día de reivindicación, para decir no a la guerra, pero también para reivindicar el derecho a la vivienda, que es la principal preocupación de la ciudadanía", ha afirmado.

El candidato socialista indicó que "hay que manifestarse y reivindicar, pero especialmente hay que votar". Al respecto, ha destacado que, "cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas no se hacen como hay que hacerlas, la democracia tiene un gran instrumento que es el derecho al voto", según ha informado en una nota el PSOE jiennense.

"Esto se va a ver el próximo 17 de mayo, donde los andaluces diremos que queremos servicios públicos de calidad, mayores facilidades para acceder a la vivienda y no a la guerra", ha asegurado Reyes.