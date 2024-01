Reyes (PSOE de Jaén) lamenta el "lustro negro" para la provincia desde que el PP gobierna en la Junta

JAÉN, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha lamentado el "lustro negro" que la provincia y Andalucía han vivido desde la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta.

Así lo ha señalado este lunes en rueda de prensa el dirigente socialista, para el que durante estos cinco años ha habido "un cambio a peor" a todos los niveles, desde la sanidad y la educación a las infraestructuras pasando por empleo, juventud o dependencia.

Sobre la sanidad pública, ha dicho que Moreno "heredó la joya de la corona y está trabajando para convertirla en chatarra": casi ha duplicado las listas de espera en la provincia, "pasado de 65.000 pacientes a cerca de 114.000"; en 2019, había 10.000 jiennenses esperando operación, "mientras que hoy hay 17.000", y se atendía en los centros de Salud "al día siguiente", pero ahora "tardan hasta 15 días en dar cita".

"Hoy el Hospital del Neveral está cerrado, el Hospital de Jaén tiene un grave déficit de especialistas y otros hospitales comarcales están en desmantelamiento", ha añadido Reyes.

También "han sido cinco años negros" para la educación pública, puesto que la Junta "ha cerrado seis centros educativos, ha recortado 163 aulas de Infantil y Primaria y ha aumentado en 168 euros" el dinero que una familia paga por cada hijo apuntado al aula matinal, comedor y actividad extraescolar.

En materia de empleo, ha considerado que "lo único que ha hecho ha sido eliminar los planes de empleo" que traían en torno a 20 millones de euros a la provincia de Jaén. "No hay planes ordinarios, pero tampoco extraordinarios para paliar la corta campaña de la aceituna", ha criticado.

Con respecto a la Ley de Dependencia, "miles de personas siguen en lista de espera" porque Moreno "ha sido incapaz de agilizar las valoraciones y concesiones de ayuda a pesar de haber recibido la mayor cantidad de dinero del Gobierno de España en la última década".

De igual modo, ha aludido a "un lustro calamitoso" y "un auténtico fraude" en lo que se refiere a la gestión de la Junta en la provincia, donde en cinco años ha presupuestado más de 1.000 millones de euros en inversiones. Sin embargo, "apenas había ejecutado 150 millones en el tramo final de 2023, por lo que había cumplido sólo el doce por ciento de lo prometido".

AUTOVÍAS

"No ha construido ni un solo kilómetro de autovía en la Autovía del Olivar, la Torredonjimeno-El Carpio o la Jaén-Fuerte del Rey-Andújar. Todavía no ha puesto en funcionamiento el tranvía. Ni siquiera ha empezado la Ciudad Sanitaria, de la que dijo que primero habría que comenzar por la lavandería y ahora dice que por una obra hidráulica. Lo único que hay de la Ciudad Sanitaria son los terrenos que puso en su mayor parte la Diputación", ha subrayado.

Igualmente, el Ejecutivo autonómico "ha estado cinco años mareando la perdiz" con la Ciudad de la Justicia, a la que "ha vuelto a poner el contador a cero diciendo que lo que habían hecho en la anterior legislatura no valía para nada".

Ha afeado que "tampoco ha hecho nada" en el Puerto Seco de Linares, ni en las áreas logísticas de Andújar y Bailén, así como los "cinco años en blanco" en materia de abastecimiento, con las actuaciones todavía pendientes desde 2020 en el Víboras y en el Quiebrajano.

TURISMO

A esto ha agregado que Moreno "ha abandonado al turismo de interior" y ha hablado de recientes decisiones de la Junta, "recortando el espacio de Jaén en Fitur, abandonando la gestión de las oficinas de turismo de Úbeda y Baeza, cerrando por las tardes la de Jaén durante las pasadas navidades o recortando dos puntos la subvención a los Municipios Turísticos".

Tras referirse al "maltrato" a los jóvenes con "la paralización del Bono de Alquiler", el secretario general del PSOE jiennense ha resaltado que también "ha sembrado la incertidumbre sobre el futuro" de la UJA, con un sistema de financiación que "ponía en riesgo" su viabilidad y cuya "amenaza" todavía "no ha terminado".

En este punto, ha reclamado a la Junta que "si no va poner ni un solo euro en el Cetedex --mientras que "sí ha puesto 100 millones de euros para el Colce en Córdoba"--, "al menos dedique su dinero a apoyar a la Universidad de Jaén para que pueda adaptar su oferta formativa a esta nueva oportunidad" que supone el centro.

DOCTOR HONORIS CAUSA "EN AUTOBOMBO"

Por contra, para Reyes, "el único apartado donde Juanma Moreno se ha lucido ha sido el del autobombo". "Ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de la Propaganda y el Populismo. Como su gestión no tiene defensa posible, la Junta ha despilfarrado dinero público para lavar la imagen del presidente", ha reprochado.

Al hilo, el dirigente socialista lo ha comparado con el cuento del rey desnudo, de manera que aparece "el rey Juanma desfilando sin nada, desnudo de gestión, con las manos vacías".

"Pero nos bombardean con la propaganda diciendo que no, que viene vestido con las mejores ropas. No nos van a engañar: la realidad es que no hay nada debajo de la propaganda, no hay nada de gestión real encima, sólo el rey desnudo", ha asegurado.