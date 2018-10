Rivera critica que PP y PSOE "fingen que se pelean públicamente pero son lo mismo cuando toca blindar privilegios"

Publicado 22/02/2018 21:48:03 CET

JAÉN, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado este jueves que PP y PSOE "fingen que se pelean públicamente pero son lo mismo cuando toca blindar privilegios".

Así lo ha afirmado en un encuentro ciudadano celebrado en Jaén ante las en torno a 500 personas que han llenado el salón del Hotel HO y a las que ha animado a participar en el proyecto de la formación naranja para, "con coraje y valentía", cambiar las cosas.

Con ese espíritu, según ha dicho, hay que ir a las elecciones, aunque "queda mucho camino" y, en él, ha defendido la necesidad de "cambiar la ley electoral", algo a lo que "se resisten los viejos partidos" a los que no les gusta las listas abiertas, sino "blindar" las listas desde las cúpulas.

En este sentido, ha pedido leyes para regenerar la vida pública, donde "ciudadanos adultos puedan escoger personas y no solo partidos", donde los votos en todas las provincias valgan lo mismo" y no haya "privilegios". Por ello, y a pesar de que "hacía mucho tiempo que no encontraba tanta resistencia" en un asunto, lo van a pelear tanto en Andalucía como en España.

"PP y PSOE fingen que se pelean públicamente pero son lo sismo cuando toca blindar privilegios", ha dicho para poner como ejemplo que ambos "han votado juntos" este jueves en el Congreso a la reforma de Ciudadanos para la elección parlamentaria del fiscal general del Estado.

A su juicio, es síntoma de un bipartidismo "en decadencia" que es "como dos boxeadores noqueados que se protegen", de modo que, si no quieren cambiar las cosas con Cs en la oposición, van "a ganar" para hacerlo "desde el Gobierno".

Lo harán, además, "con la autoridad moral de ser el único partido que ha colaborado con la estabilidad de España en todo momento", como ha demostrado en las investiduras de Mariano Rajoy en España y Susana Díaz en Andalucía, pero siempre "cambio de reformas".

En este sentido, ha afirmado que el PP y Rajoy "no han cumplido su palabra" y se están dejando "muchos acuerdos por el camino". Por ello ha insistido en que no van a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si no cumple con varias partidas, entre las que ha citado la bajada de IRPF para quienes cobran menos de 14.000 euros o "si no se piensa en familias que quieren tener hijos", ya que, además, la natalidad es, junto al empleo de calidad, básica para garantizar las pensiones.

Al hilo, ha aludido a propuestas concretas para luchar contra la brecha salarial como "aumentar poco a poco los permisos de paternidad también a los padres" o desgravaciones para guardería punto en el que ha asegurad que "diciendo portavozas no se soluciona" esa situación.

También ha vuelto a condicionar el respaldo de Cs a los presupuestos a que el Gobierno asuma la equiparación salarial de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad de Estado a las policías autonómicas "al final de la legislatura". "Es de justicia: ante el mismo trabajo, el mismo sueldo", ha dicho Rivera, que a su llegada ha sido interpelado por miembros de la asociación Jusapol que precisamente reclaman esa igualdad.

Por ello y tras censurar que "el PP con los únicos que cumple son con los nacionalistas" y "con los imputados por corrupción", a los que como el PSOE, "protegen", le ha pedido "que empiece a cumplir con la clase media".

En ese objetivo de cambiar las cosas, Cs va a seguir trabajando desde la oposición y, de cara al futuro, ofreciendo "con humildad, pero con ambición un proyecto de España" con el que los ciudadanos puedan "volver a ilusionarse con su país, sentirse unidos entre ellos, a volver a darse la mano".

REGENERACIÓN

Al respecto, ha considerado que en la Transición se hicieron las cosas "razonablemente bien", pero no se puede "seguir viviendo de réditos pasados" y se necesita "renovar la política, regenerar la vida pública y que la gente vuelva a confiar en las instituciones".

Eso, en su opinión, "no se hace con el y tú más e insultos", punto en el que ha lamentado que "los partidos con más corruptos se dedican a insultar a Ciudadanos". Frente a ello, el PP debería hacer "autocrítica" y preguntarse qué ha hecho mal "cuando pierdes votos, confianza, cuando fracasas" y "no culpar a los demás".

Ha apostado por caer en esos comportamientos, sino a trabajar por "reagrupar a muchos españoles que ya no se sienten representados en esos partidos" poniendo, además, al "ciudadano en el centro de la política" en un país en "mejora permanente" y "unido".

PROVOCACIONES SEPARATISTAS

De este modo y ante la convicción de que "los separatistas van a intentar permanentemente liquidar lo que nos une", ha abogado por "ser fuertes los españoles y aguantar provocaciones, darnos la mano y saber que el último rincón de España es España, defenderlo".

"Nos tenemos que conjurar los españoles y tener un proyecto fuerte para decirles a los nacionalistas que les vamos a ganar y a los separatistas que nunca conseguirán romper España y a los populistas que tampoco van a romper Europa", ha manifestado.

Así, ha defendido que el futuro no sólo pasa por un proyecto económico y de regeneración, sino también de país "y eso es lo que no pueden decir PP, al que se le agota el proyecto", ni el PSOE, que habla de "nación de naciones".

"Es más sencillo. Somos parte de una gran nación de ciudadanos libres e iguale que se llama España y de un gran proyecto de futuro que se llama Europa", ha afirmado Rivera, quien ha agregado que "no sabía que había que elegir" entre sentirse representado por una bandera y un himno o estar orgulloso de servicios como la sanidad y la educación.

Así las cosas, ha instado a dejar los "complejos", olvidar la corrupción y los enfrentamientos y a creer en las oportunidades de una España "imparable". Para ello, ha apostado por poner en marcha el proyecto de Cs con "miles de mujeres y hombres " desde Jaén y Andalucía, donde comenzara de nuevo el ciclo electoral.

"El gran resultado que vaticino para Ciudadanos en Andalucía va a ser un impulso para las futuras elecciones a nivel municipal, regional nacional, europeo. Volverá a empezar todo y volverá, pero esta vez

no nos vamos a conformar con entrar en el Parlamento, esta vez hay que gobernar en Andalucía para poder en un futuro gobernar también en toda España", ha concluido.