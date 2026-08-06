Roban joyas de la Virgen de la Fuensanta Coronada de Alcaudete (Jaén)

Imagen de la Virgen de la Fuensanta Coronada de Alcaudete - COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA FUENSANTA CORONADA

JAÉN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de la Santísima Virgen de la Fuensanta Coronada de Alcaudete (Jaén) ha denunciado el robo de algunas de las joyas que porta la imagen y que han sido sustraídas en la iglesia.

A través de un comunicado en su perfil de redes sociales, la cofradía ha informado que, según las primeras comprobaciones, "únicamente han sido santraídas las piezas que la sagrada imagen portaba en su mano izquierda, con la que sostiene al Niño Jesús".

Asimismo, han indicado que, "afortunadamente, ni la imagen de Nuestra Señora de la Fuensanta Coronada ni la del Niño Jesús han sufrido daño alguno"

El suceso ha tenido lugar esta misma mañana y desde el primer momento, se ha dado traslado de los hechos a la Guardia Civil y a la Policía Local, a quienes han agradecido su "rápida intervención y plena disposición". Añade el comunicado que ambos cuerpos están actuando de forma coordinada para el esclarecimiento de lo sucedido.

"Pedimos comprensión y prudencia, evitando la difusión de rumores o informaciones no contrastadas que puedan entorpecer la investigación o generar confusión", dice el escrito de la cofradía.

"Hoy sentimos el dolor de ver vulnerado un patrimonio que pertenece al corazón de tantos devotos, pero mantenemos la esperanza de que la investigación permita esclarecer lo ocurrido y recuperar las piezas sustraídas", continua el escrito.

Por último, agradecen "las muestras de cariño, preocupación y apoyo" que están recibiendo, al tiempo que han incidido en su confianza en el trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Local.