Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (Foto de archivo). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VILLAFRANCA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado este miércoles los mensajes de "descalificación" y de "insulto" que, en su opinión, realiza la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de su discurso habitual, y ha dicho que espera que los ciudadanos "tomen nota" de esa actitud que ella no comparte.

En una atención a medios en el marco de un acto con representantes del PSOE de Córdoba en el municipio de Villafranca de Córdoba, Margarita Robles se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre las recientes declaraciones de la presidenta madrileña sobre la "decadencia" de Andalucía en la etapa de gobiernos socialistas que realizó el pasado domingo en un mitin electoral en Móstoles.

Margarita Robles ha comentado que ella no suele "seguir" a Ayuso, si bien ha considerado que esas declaraciones encajan con su "mensaje de ella siempre, de descalificación, de insulto", que a ella "no le gusta".

"A mí no me van a encontrar nunca en la descalificación, en el insulto", ha subrayado en esa línea la ministra de Defensa antes de agregar que cree que Andalucía es "una excepcional comunidad autónoma", y que ella se siente "muy orgullosa" respecto de "todo" lo que ha trabajado con esta comunidad, así como ha valorado que "los militares andaluces" que están desplazados en países como el Líbano, Estonia o Letonia son "excepcionales".

Ha añadido que espera que "los ciudadanos tomen nota" de políticos, como en este caso Ayuso, que "insultan y faltan al respeto", porque "hemos de construir entre todos una sociedad más justa, de respeto y de tolerancia", ha abundado Robles antes de apostillar que a ella no le van a encontrar en "ese discurso de descalificación, de insultos" que, además, "rechaza", y que pide que "la gente lo rechace también", ha añadido.

PARTICIPACIÓN DE ROBLES EN CAMPAÑA

Por otro lado, a la también candidata número dos del PSOE al Congreso por Madrid en las próximas elecciones le han preguntado si va a participar en mítines de campaña junto al presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, y al respecto ha comentado que ella ya ha participado en "distintos actos" de campaña, y que, en todo caso, cree que "lo importante" es que los socialistas llevan "ocho años gobernando", y para ella "ese es el mejor mitin".

También ha señalado que ella, "como ministra de Defensa", se siente "muy orgullosa del papel" de los militares españoles. "Creo que tenemos los mejores militares", así como que "hemos hecho muchas cosas" e "invertido mucho por la paz, por la seguridad", según ha defendido.

En esa línea, ha aconsejado a los ciudadanos que, a la hora de votar, "comprueben entre los que hemos trabajado, entre los que estamos, entre los que damos la cara, y los que únicamente han hecho descalificar, muchas veces con el insulto, un insulto gratuito", según ha criticado antes de aseverar que a ella no la van a "encontrar nunca en el ruido".

Así, Robles ha concluido expresando su deseo de que "esta campaña electoral y estas elecciones sean la victoria sobre el ruido y, nuevamente, la victoria sobre el trabajo bien hecho y sobre el compromiso con la gente", que "no necesita palabras", sino "hechos", según ha zanjado.