Rocío Blanco y Patricia del Pozo renuevan en sus puestos y continúan como consejeras desde el primer Gobierno de Moreno

Archivo - La consejera de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco (i), junto a la consejera de Educación, Patricia del Pozo (d), en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reafirmado este jueves en sus puestos en el Gobierno andaluz a Rocío Blanco y a Patricia del Pozo, que se consolidan así como las dos únicas consejeras que continúan en el Ejecutivo andaluz desde el primero que conformó el líder 'popular' tras su primera investidura en enero de 2019, tras los pactos que entonces suscribió el PP-A con Ciudadanos (CS) para conformar un gobierno de coalición, y con Vox para apoyar su elección como jefe del Ejecutivo.

En concreto, Rocío Blanco se mantendrá en la nueva legislatura como consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, mientras que Patricia del Pozo seguirá al frente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, según ha confirmado el presidente de la Junta en la comparecencia que ha ofrecido para dar a conocer la composición del nuevo Gobierno andaluz pasadas las 13,30 horas.

Rocío Blanco entró a formar parte del Gobierno andaluz por primera vez en enero de 2019 de la mano de Ciudadanos, el partido que, con Juan Marín al frente, firmó un acuerdo con el PP-A de Juanma Moreno para conformar un ejecutivo de coalición integrado por seis consejeros nombrados a propuesta de los 'populares' y cinco a propuesta del partido 'naranja', entre quienes figuraba la propia Rocío Blanco al frente de la entonces Consejería de Empleo, Fomento y Trabajo Autónomo.

Junto a ella, como consejeros del Gobierno andaluz a propuesta de Ciudadanos estaban el citado Juan Marín, que asumió la Vicepresidencia de la Junta y la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local --un departamento similar al que ahora asume el líder de Vox, Manuel Gavira, en el nuevo Gobierno andaluz--, Rogelio Velasco, como consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad; Javier Imbroda --Educación y Deporte--, y Rocío Ruiz, que asumió la cartera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Por parte del PP-A, además del propio presidente, Juanma Moreno, formaban parte de este primer Gobierno seis consejeros; en concreto, los de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo; Hacienda, Industria y Energía, Alberto García Valera; Salud y Familias, Jesús Aguirre; Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo; Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo.

De esta manera, Patricia del Pozo es la otra consejera del nuevo Gobierno andaluz que se mantiene en el Ejecutivo autonómico con Juanma Moreno como presidente desde enero de 2019, si bien en estos siete años y medio no siempre ha dirigido la misma cartera, ya que en julio de 2022, en el primer Gobierno que el líder del PP-A conformó tras las elecciones autonómicas del 19 de junio de aquel año en las que venció con mayoría absoluta, asumió la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Al frente de dicho departamento se mantuvo dos años, hasta la remodelación del Gobierno andaluz que el presidente de la Junta llevó a cabo a finales de julio de 2024, en la que sustituyó a Patricia del Pozo por María del Carmen Castillo como consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y la renombró como titular de Cultura y Deporte, responsabilidad que ha venido desempeñando desde entonces y hasta ahora.

Desde la primera investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, el Gobierno andaluz no siempre ha contado con el mismo número de consejerías, ya que el que se conformó en enero de 2019 contaba con once en total, número que incrementó en dos, hasta 13, en julio de 2022, con el primer Ejecutivo del PP-A con mayoría absoluta tras los comicios autonómicos del 19 de junio de aquel año.

Tras la remodelación que Moreno acometió en el ecuador de la pasada legislatura, en junio de 2024, el número de consejerías aumentó a 14, si bien volvió a reducirse a 13 el pasado mes de octubre, al hilo de la dimisión de Rocío Hernández como consejera de Salud y Consumo tras la crisis del cribado del cáncer de mama de la sanidad andaluza.

Moreno decidió entonces suprimir la cartera de Salud y Consumo y crear una nueva consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, así como remodelar el departamento de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que sumó la competencia de Diálogo Social, y la de Industria, Energía y Minas, con Jorge Paradela al frente.

El nuevo Gobierno andaluz que ha dado a conocer este jueves Juanma Moreno mantiene en 13 el número de consejerías, si bien contará con tres vicepresidencias, figura que no existía en el anterior.