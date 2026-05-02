Rocío Díaz (PP-A) asegura que votar a Moreno el próximo 17M significa "elegir estabilidad" para Andalucía

La candidata número uno del PP a las elecciones del 17 de mayo en Granada, Rocío Díaz, visitando las Cruces de Mayo. - PP DE GRANADA
GRANADA 2 May. (EUROPA PRESS) -
La candidata número uno del PP a las elecciones del 17 de mayo, Rocío Díaz, ha asegurado este sábado que votar al presidente del PP andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, es "elegir estabilidad". "Está en nuestra mano decidir el 17 de mayo que Granada siga avanzando con un proyecto que gobierna para todos y trabaja por una Andalucía más fuerte", ha apuntado.
En una comparecencia en la Plaza del Carmen, ha puesto en valor el significado del Día de la Cruz para Granada, "una expresión de nuestra manera de ser, una fiesta que nos une y que compartimos en familia, en nuestros barrios y en nuestras plazas", ha señalado.
Asimismo, la candidata ha subrayado que las tradiciones andaluzas reflejan "la apuesta clara de los granadinos por la serenidad y la convivencia, valores que Juanma Moreno ha llevado al Gobierno de Andalucía desde que es presidente, huyendo del ruido y la confrontación con gestión y diálogo".
"Nuestra prioridad es servir a Granada, porque creemos en esta provincia y en lo que podemos conseguir juntos", ha afirmado la candidata, añadiendo que el PP ha demostrado que "cumple con la palabra dada y ofrece soluciones reales dando la cara ante los problemas".
En este sentido, Díaz ha subrayado que "cada voto cuenta, no podemos pensar que todo está hecho y poner en riesgo un camino que nos ha llevado a cifras récord de empleo con políticas que funcionan y son útiles para los andaluces".
Finalmente, Rocío Díaz ha animado a los granadinos a acudir a las urnas "con la confianza de seguir avanzando juntos", subrayando que estas elecciones son "una oportunidad para consolidar un modelo que ha sido bueno para Granada y nos permitirá culminar de la mano de Juanma Moreno todos esos proyectos que van a transformar nuestra provincia".